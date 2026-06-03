सुप्रीम कोर्ट ने जबरन वसूली करने वाले पुलिस अधिकारियों की जमानत खारिज की, हाईकोर्ट ने दी थी बेल
'ऐसे पुलिस अधिकारियों के सामने आम लोग बेबस हो जाते हैं. हाईकोर्ट ने तथ्यों को किया था दरकिनार.'
Published : June 3, 2026 at 7:04 PM IST
नई दिल्ली : जब "कानून के रक्षक" ही "भक्षक" बन जाएं, तो आम लोगों के लिए मुश्किल स्थिति हो जाती है. यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की है. कोर्ट ने कहा कि जब कानून प्रवर्तक, जबरन वसूली करने लगते हैं, तो नागरिक एक क्रूर विरोधाभास में फंस जाता है. विरोध करने पर तुरंत प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है, और जब समर्पण कर देता है, तो वह वर्दीधारी अधिकारियों के आगे हमेशा झुका रहता है.
सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणियां एक जौहरी से कथित तौर पर जबरन वसूली करने के आरोपी महाराष्ट्र पुलिस के तीन अधिकारियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कीं. 27 मई को न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा: “जब कानून प्रवर्तक जबरन वसूली करने लगते हैं, तो नागरिक संदेह की नजरों से देखता है और दुविधा में पड़ जाता है. विरोध करना तत्काल प्रतिशोध को आमंत्रित करना है और एकमात्र विकल्प वर्दीधारी अधिकारियों के सामने चुपचाप आत्मसमर्पण करना है, भले ही सत्ता का स्पष्ट दुरुपयोग हो रहा हो.”
वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने उन पुलिस अधिकारियों को अग्रिम जमानत दे दी थी, जिन पर एक व्यक्ति और उसकी नाबालिग बेटी को अनुचित रूप से प्रताड़ित करके और उनके सामान में मिली सोने की छड़ के संबंध में आगे की कार्रवाई से बचाने के लिए कथित तौर पर पैसे वसूल कर अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप है.
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य बनाम संदीप कुमार (2024) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें एफआईआर में संशोधन और आरोपी की पहचान बदलने के माध्यम से अधिकार के दुरुपयोग का मामला विचाराधीन था. पीठ ने कहा, "इस न्यायालय ने माना है कि अग्रिम जमानत के प्रत्येक मामले में न्यायालयों को जिन कारकों पर विचार करना चाहिए, वे हैं अपराध की गंभीरता, साक्ष्य की सत्यता, आरोपी का पिछला रिकॉर्ड, भागने की संभावना, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित करना, समाज पर प्रभाव और मामले या आरोपी से संबंधित कोई भी विशिष्ट पहलू."
पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत देना, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन के आरोप में फंसे एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को, जहां आम नागरिक पर लागू होने वाली सामान्य धारणाएं लागू नहीं होतीं, अनुचित है, खासकर तब जब अधिकार का स्पष्ट दुरुपयोग हुआ हो.
सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने वाले आदेश को रद्द कर दिया, हालांकि, आगे कहा, “लेकिन हम यह स्पष्ट करते हैं कि ऊपर की गई हमारी टिप्पणियां प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं और केवल विशिष्ट तथ्यों के आधार पर अग्रिम जमानत देने की उपयुक्तता पर हैं, जो यदि सही पाए जाते हैं, तो बल की विश्वसनीयता को धूमिल करते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन पर रखे गए भरोसे को धूमिल करते हैं; यह किसी भी स्थिति में मुकदमे को नियंत्रित नहीं करेगा.”
वर्तमान मामले में, एक पिता और उसकी बेटी अपने बहनोई के साथ मुंबई से यात्रा कर रहे थे. उन्हें रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने हिरासत में ले लियाय उनके बैग की तलाशी लेने पर 14 ग्राम सोने की छड़ और 31,900 रुपये नकद मिले. आरोप है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के बावजूद, वर्दीधारी व्यक्तियों में से एक यात्री को बच्चे और उसके बहनोई के साथ पास के एक कमरे में ले गया, जहां उन्हें धमकाया गया और मौखिक रूप से गाली दी गई, और सोने के संबंध में आगे की कार्रवाई से बचने के लिए उन्हें नकदी देने के लिए मजबूर किया गया.
पिता द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी और सत्र न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. हालांकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जांच के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उनकी याचिका स्वीकार कर ली. उच्च न्यायालय के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने पहचान पत्र पहन रखे थे, और पिता और उनकी बेटी में किसी प्रकार की परेशानी के लक्षण नहीं दिखे, साथ ही एफआईआर दर्ज कराने में देरी भी हुई.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “हमें आश्चर्य है कि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि उनमें परेशानी के कोई लक्षण नहीं हैं, विशेषकर तब जब फुटेज में उनके चेहरे के भाव स्पष्ट नहीं हैं. हमने यह भी देखा कि दोनों वयस्क आगे बढ़ रहे थे, उनमें से एक अपने हाथों से लगातार इशारे कर रहा था जबकि बच्ची पीछे-पीछे चल रही थी. यह निश्चित रूप से परेशानी का संकेत है.”
पीठ ने कहा कि बंद कमरे में बिताया गया समय पुलिसकर्मियों के लिए शिकायत में उल्लिखित कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त था, जिसे किसी भी स्थिति में आपराधिक मुकदमे में साबित किया जाना चाहिए.पीठ ने तलाशी के दौरान बरामद मूल्यवान वस्तुओं को संभालने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उल्लेख किया. पीठ ने गौर किया कि पुलिस कर्मियों को ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी बारकोड से जुड़े पहचान पत्र का सत्यापन करना अनिवार्य है.
मानक परिचालन आदेश (एसओपी) में आगे कहा गया है कि यह निरीक्षण पुलिस स्टेशन परिसर के भीतर एक सुरक्षित स्थान पर किया जाएगा, न कि खुलेआम और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “यहां, वास्तविक शिकायतकर्ता को एक बंद कमरे में ले जाया गया, जहां सीसीटीवी उपलब्ध नहीं था. तलाशी को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना था, जिसकी मुंबई रेलवे आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति में वास्तविक शिकायतकर्ता का नाम नहीं है.”पीठ ने कहा कि एक अन्य पहलू जो हमें बेहद परेशान करता है, वह है हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के साथ आए बच्चे के प्रति पुलिसकर्मियों द्वारा दिखाई गई पूर्ण असंवेदनशीलता.