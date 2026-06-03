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सुप्रीम कोर्ट ने जबरन वसूली करने वाले पुलिस अधिकारियों की जमानत खारिज की, हाईकोर्ट ने दी थी बेल

नई दिल्ली : जब "कानून के रक्षक" ही "भक्षक" बन जाएं, तो आम लोगों के लिए मुश्किल स्थिति हो जाती है. यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की है. कोर्ट ने कहा कि जब कानून प्रवर्तक, जबरन वसूली करने लगते हैं, तो नागरिक एक क्रूर विरोधाभास में फंस जाता है. विरोध करने पर तुरंत प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है, और जब समर्पण कर देता है, तो वह वर्दीधारी अधिकारियों के आगे हमेशा झुका रहता है.

सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणियां एक जौहरी से कथित तौर पर जबरन वसूली करने के आरोपी महाराष्ट्र पुलिस के तीन अधिकारियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कीं. 27 मई को न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा: “जब कानून प्रवर्तक जबरन वसूली करने लगते हैं, तो नागरिक संदेह की नजरों से देखता है और दुविधा में पड़ जाता है. विरोध करना तत्काल प्रतिशोध को आमंत्रित करना है और एकमात्र विकल्प वर्दीधारी अधिकारियों के सामने चुपचाप आत्मसमर्पण करना है, भले ही सत्ता का स्पष्ट दुरुपयोग हो रहा हो.”

वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने उन पुलिस अधिकारियों को अग्रिम जमानत दे दी थी, जिन पर एक व्यक्ति और उसकी नाबालिग बेटी को अनुचित रूप से प्रताड़ित करके और उनके सामान में मिली सोने की छड़ के संबंध में आगे की कार्रवाई से बचाने के लिए कथित तौर पर पैसे वसूल कर अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप है.

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य बनाम संदीप कुमार (2024) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें एफआईआर में संशोधन और आरोपी की पहचान बदलने के माध्यम से अधिकार के दुरुपयोग का मामला विचाराधीन था. पीठ ने कहा, "इस न्यायालय ने माना है कि अग्रिम जमानत के प्रत्येक मामले में न्यायालयों को जिन कारकों पर विचार करना चाहिए, वे हैं अपराध की गंभीरता, साक्ष्य की सत्यता, आरोपी का पिछला रिकॉर्ड, भागने की संभावना, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित करना, समाज पर प्रभाव और मामले या आरोपी से संबंधित कोई भी विशिष्ट पहलू."

पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत देना, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन के आरोप में फंसे एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को, जहां आम नागरिक पर लागू होने वाली सामान्य धारणाएं लागू नहीं होतीं, अनुचित है, खासकर तब जब अधिकार का स्पष्ट दुरुपयोग हुआ हो.

सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने वाले आदेश को रद्द कर दिया, हालांकि, आगे कहा, “लेकिन हम यह स्पष्ट करते हैं कि ऊपर की गई हमारी टिप्पणियां प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं और केवल विशिष्ट तथ्यों के आधार पर अग्रिम जमानत देने की उपयुक्तता पर हैं, जो यदि सही पाए जाते हैं, तो बल की विश्वसनीयता को धूमिल करते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन पर रखे गए भरोसे को धूमिल करते हैं; यह किसी भी स्थिति में मुकदमे को नियंत्रित नहीं करेगा.”