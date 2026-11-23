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तमिलनाडु में SASTRA यूनिवर्सिटी के खिलाफ जबरन कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को तंजावुर में SASTRA यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई भी जबरदस्ती कार्रवाई करने से रोक दिया. यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि सरकार ने 31.37 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है.

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अपनी जमीन वापस चाहती है और मामले को आपसी सहमति से सुलझाना नहीं चाहती. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और अभिषेक सिंघवी ने SASTRA की तरफ से केस लड़ा.

बेंच ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ किसी भी तरह की जबरदस्ती वाली कार्रवाई पर पूरी तरह रोक लगाने का अपना अंतरिम आदेश दिया. बेंच ने अपनी अर्जी को आखिरी सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है. तमिलनाडु सरकार की तरफ से सीनियर वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार मामले को आपसी सहमति से सुलझाना नहीं चाहती और अपनी जमीन वापस चाहती है.

SASTRA के वकील ने कहा कि यूनिवर्सिटी विवाद को सुलझाने के लिए जमीन का दूसरा टुकड़ा देने को तैयार है. वकील ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करने से मना नहीं कर रही है. 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने- यह देखते हुए कि SASTRA यूनिवर्सिटी ने जिस सरकारी जमीन पर कथित तौर पर कब्ज़ा किया है, उसका इस्तेमाल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए किया गया है. तमिलनाडु से यह पता लगाने को कहा कि क्या विवादित जमीन के बदले दूसरी जमीन ली जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका मकसद गलत काम को माफ करना नहीं था, बल्कि एक बैलेंस बनाना था. अगर उस जमीन पर कोई रिसॉर्ट, मॉल या गैर-कानूनी काम होता, तो अधिकारी कब्जा करने वालों को निकाल देते, फिर भी यूनिवर्सिटी का एकेडमिक इस्तेमाल और पब्लिक सर्विस एक सोचे-समझे उपाय के पक्ष में थे. बेंच मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

हाईकोर्ट ने जेल बनाने के लिए दूसरी जमीन देने के सरकार के मना करने और बाद में तंजावुर के तहसीलदार के इविक्शन नोटिस को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी. इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.