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सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन की अपील को रद्द करने के NCLAT के आदेश को खारिज किया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के जून, 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनी के फ्यूचर समूह के साथ सौदे को निलंबित करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी.

यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने पास किया. बेंच ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 17 दिसंबर, 2021 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था और फ्यूचर के साथ उसकी डील सस्पेंड कर दी गई थी.

बेंच ने कहा, “ऊपर दर्ज नतीजों को देखते हुए, अपील मंजूर की जाती है. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) का 13 जून, 2022 का विवादित फैसला और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का 17 दिसंबर, 2021 का आदेश रद्द किया जाता है.”

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के जून 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली अमेजन की याचिका पर दिया.