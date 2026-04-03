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सुप्रीम कोर्ट ने DMK सांसद एस जगतरक्षकन से जुड़ी कंपनी की फेमा जब्ती रद्द की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एकॉर्ड डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक की संपत्ति को जब्त करने के फैसले को रद्द कर दिया है. इन निदेशकों में डीएमके सांसद एस. जगतरक्षकन, उनके बेटे जे. संदीप आनंद और उनकी बेटी शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत शुरू की गई कार्रवाई में एक कमी की वजह से जब्त करने की कार्रवाई मनमाना और कानून के खिलाफ हो गई.

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने 1 अप्रैल को दिए अपने फैसले में कहा, “हमारी राय है कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का 23 जुलाई, 2024 का विवादित ऑर्डर और हाई कोर्ट के सिंगल जज का 30 नवंबर, 2023 का ऑर्डर, जिसमें अपील करने वालों की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था और इसके नतीजे में, न्यायिक प्राधिकरण का 26 अगस्त, 2024 का फाइनल ऑर्डर, जिसमें अपील करने वालों पर पेनल्टी लगाई गई थी और उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया था, मनमाना और कानून के खिलाफ घोषित किया जाता है.”

बेंच ने कहा कि निर्णयन प्राधिकरण ने सक्षम अथॉरिटी के ऑर्डर को तब भी रद्द कर दिया, जब उस ऑर्डर के खिलाफ अपील पेंडिंग थी.

बेंच ने कहा, “इस कोर्ट की राय में, इस तरह का कदम अपील अथॉरिटी की शक्तियों को छोड़ने जैसा है, तब भी जब विभाग के कहने पर सक्षम अथॉरिटी का आदेश अभी भी अपील में चुनौती के अधीन था.”

बेंच ने कहा कि उसे लगता है कि हाई कोर्ट ने फेमा के सेक्शन 37A के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पास किए गए सीजर ऑर्डर के असर और सेक्शन 16 के तहत फाइनल ऑर्डर पास करते समय निर्णयन प्राधिकरण द्वारा उस पर विचार करने के दायरे का बार-बार ज़िक्र किया.

बेंच ने कहा, “हम यह नोट कर सकते हैं कि डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणियां (ऊपर) जब्ती की पुष्टि करने से इनकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों को निहित रूप से मिटा देती हैं. पीठ ने कहा, "जब्ती की पुष्टि करने के लिए, जिससे अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित अपील के परिणाम को रोका जा सके."

अपील करने वालों की तरफ से वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि एक बार जब काबिल अथॉरिटी ने फेमा के सेक्शन 37ए के तहत कार्रवाई में यह नतीजा निकाल लिया कि अपील करने वालों की संपत्ति जब्त करने की कोई वजह नहीं है, तो कारण बताओ नोटिस (SCN) का आधार ही खत्म हो गया.

उन्होंने तर्क दिया कि उन हालात में, संविधान के आर्टिकल 226 के तहत रिट अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एससीएन को रद्द करना सही था, क्योंकि उस एससीएन कार्रवाई को जारी रखने के लिए जरूरी बातें मौजूद नहीं थीं.

यह भी कहा गया कि सक्षम प्राधिकारी का 3 फरवरी, 2021 का आदेश, जिसमें संपत्ति की जब्ती की पुष्टि करने से इनकार किया गया था, अपीलकर्ताओं के पक्ष में पारित किया गया है और प्रतिवादी (प्रवर्तन निदेशालय) के कहने पर उक्त आदेश के खिलाफ अपील अभी भी अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है.

प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने अपीलकर्ताओं के वकील की दलीलों का पुरजोर विरोध किया.

उन्होंने तर्क दिया कि फेमा की धारा 37ए के तहत कार्यवाही की प्रकृति मध्यवर्ती/अंतरिम प्रकृति की है और इसका एससीएन के निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ता है.