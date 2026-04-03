सुप्रीम कोर्ट ने DMK सांसद एस जगतरक्षकन से जुड़ी कंपनी की फेमा जब्ती रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके सांसद एस जगथरक्षकन से जुड़ी कंपनी की फेमा द्वारा की गई जब्ती को रद्द कर दिया.
By Sumit Saxena
Published : April 3, 2026 at 2:42 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एकॉर्ड डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक की संपत्ति को जब्त करने के फैसले को रद्द कर दिया है. इन निदेशकों में डीएमके सांसद एस. जगतरक्षकन, उनके बेटे जे. संदीप आनंद और उनकी बेटी शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत शुरू की गई कार्रवाई में एक कमी की वजह से जब्त करने की कार्रवाई मनमाना और कानून के खिलाफ हो गई.
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने 1 अप्रैल को दिए अपने फैसले में कहा, “हमारी राय है कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का 23 जुलाई, 2024 का विवादित ऑर्डर और हाई कोर्ट के सिंगल जज का 30 नवंबर, 2023 का ऑर्डर, जिसमें अपील करने वालों की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था और इसके नतीजे में, न्यायिक प्राधिकरण का 26 अगस्त, 2024 का फाइनल ऑर्डर, जिसमें अपील करने वालों पर पेनल्टी लगाई गई थी और उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया था, मनमाना और कानून के खिलाफ घोषित किया जाता है.”
बेंच ने कहा कि निर्णयन प्राधिकरण ने सक्षम अथॉरिटी के ऑर्डर को तब भी रद्द कर दिया, जब उस ऑर्डर के खिलाफ अपील पेंडिंग थी.
बेंच ने कहा, “इस कोर्ट की राय में, इस तरह का कदम अपील अथॉरिटी की शक्तियों को छोड़ने जैसा है, तब भी जब विभाग के कहने पर सक्षम अथॉरिटी का आदेश अभी भी अपील में चुनौती के अधीन था.”
बेंच ने कहा कि उसे लगता है कि हाई कोर्ट ने फेमा के सेक्शन 37A के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पास किए गए सीजर ऑर्डर के असर और सेक्शन 16 के तहत फाइनल ऑर्डर पास करते समय निर्णयन प्राधिकरण द्वारा उस पर विचार करने के दायरे का बार-बार ज़िक्र किया.
बेंच ने कहा, “हम यह नोट कर सकते हैं कि डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणियां (ऊपर) जब्ती की पुष्टि करने से इनकार करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों को निहित रूप से मिटा देती हैं. पीठ ने कहा, "जब्ती की पुष्टि करने के लिए, जिससे अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित अपील के परिणाम को रोका जा सके."
अपील करने वालों की तरफ से वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि एक बार जब काबिल अथॉरिटी ने फेमा के सेक्शन 37ए के तहत कार्रवाई में यह नतीजा निकाल लिया कि अपील करने वालों की संपत्ति जब्त करने की कोई वजह नहीं है, तो कारण बताओ नोटिस (SCN) का आधार ही खत्म हो गया.
उन्होंने तर्क दिया कि उन हालात में, संविधान के आर्टिकल 226 के तहत रिट अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एससीएन को रद्द करना सही था, क्योंकि उस एससीएन कार्रवाई को जारी रखने के लिए जरूरी बातें मौजूद नहीं थीं.
यह भी कहा गया कि सक्षम प्राधिकारी का 3 फरवरी, 2021 का आदेश, जिसमें संपत्ति की जब्ती की पुष्टि करने से इनकार किया गया था, अपीलकर्ताओं के पक्ष में पारित किया गया है और प्रतिवादी (प्रवर्तन निदेशालय) के कहने पर उक्त आदेश के खिलाफ अपील अभी भी अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है.
प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने अपीलकर्ताओं के वकील की दलीलों का पुरजोर विरोध किया.
उन्होंने तर्क दिया कि फेमा की धारा 37ए के तहत कार्यवाही की प्रकृति मध्यवर्ती/अंतरिम प्रकृति की है और इसका एससीएन के निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ता है.
कौशिक ने कहा कि फेमा के सेक्शन 37ए के तहत ऑर्डर के खिलाफ अपील का नतीजा चाहे जो भी हो, निर्णयन प्राधिकरण के पास अपने मेरिट के आधार पर शो कॉज प्रक्रिया तय करने का स्वतंत्र अधिकारिता है, और अपील करने वाले इस बात से कोई फायदा नहीं उठा सकते कि कारण कार्यवाही दिखाएं सक्षम प्राधिकारी ने सीजफायर को कन्फर्म नहीं किया है.
बेंच ने कहा कि इस मामले में, सक्षम अधिकारी ने एक सोचे-समझे आदेश से जब्ती की पुष्टि करने से मना कर दिया, जिससे यह पता चलता है कि सामग्री इस शुरुआती सीमा को भी पूरा नहीं करती थी.
पीठ ने कहा कि इसलिए जब्ती की पुष्टि करने से इनकार करना इस सुविचारित निष्कर्ष को दर्शाता है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर विश्वास करने के कारण की मूलभूत आवश्यकता संतुष्ट नहीं थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “इस तरह, सक्षम प्राधिकारी ने पहली नजर में यह संतुष्टि दर्ज की कि अपील करने वालों के किसी भी वैल्यू वाले विदेशी सुरक्षा लेनदेन में शामिल होने का कोई सबूत नहीं था. इसलिए, यह मानना होगा कि सेक्शन 37ए के सब-सेक्शन (1) में बताए गए “विश्वास करने के कारण” मौजूद नहीं थे. ये नतीजे निश्चित रूप से अपील करने वालों के कारण का समर्थन करते हैं.”
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने धारा 37ए की उपधारा (4) का संदर्भ ऐसे दिया जैसे वह यह निष्कर्ष निकाल रहा हो कि जब्ती की पुष्टि हो गई है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे उलट है.
इसमें कहा गया, “अगर अपील में सही वजहों से जब्ती की पुष्टि करने से मना करने वाले सक्षम अधिकारी का फैसला सही पाया जाता है, तो साफ तौर पर, इसका असर फैसले की कार्यवाही के नतीजे पर पड़ेगा.”
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एससीएन के चरण में बहाल कर दिया, क्योंकि इसने मद्रास उच्च न्यायालय के 2024 के आदेशों के साथ-साथ न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय को रद्द कर दिया.
पीठ ने कहा कि अपीलीय प्राधिकारी सबसे पहले पक्षों की सुनवाई के बाद और आज से दो महीने की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करके फेमा की धारा 37ए(5) के तहत सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ विभाग द्वारा पेश की गई अपील का फैसला करेगा.
बेंच ने कहा, “अपील अथॉरिटी के सामने पेंडिंग अपील के निपटारे के बाद, एससीएन से होने वाली कार्रवाई शुरू की जा सकती है और इसे ऊपर की गई किसी भी टिप्पणी या हाई कोर्ट के पास किए गए ऑर्डर से बिना किसी नुकसान के तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा.”
वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और एचपी रावल डीएमके सांसद और उनके परिवार की तरफ से पेश हुए.
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