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चलती ट्रेन में यौन उत्पीड़न मामला: तमिलनाडु के आरोपी निलंबित पुलिस अधिकारी की अग्रिम जमानत रद्द

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चलती ट्रेन में लॉ कॉलेज की एक स्टूडेंट के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी तमिलनाडु के एक निलंबित पुलिस अधिकारी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी. यह आदेश 7 मई को जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एस वी एन भट्टी की पीठ ने पारित किया था. पीड़िता छात्रा ने मद्रास हाई कोर्ट के 7 जनवरी, 2026 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी. हाई कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 1, शेख अब्दुल्ला मोहम्मद को अग्रिम जमानत दे दी थी. यह केस भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 62, 75 और 304(2) के साथ तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत रजिस्टर किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हाई कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 1 को अग्रिम जमानत दी है, सिर्फ इसलिए कि प्रतिवादी नंबर 1, जो पुलिस सर्विस में है, उसे तुरंत सेवा से निलंबित कर दिया गया था और हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं होगी." पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि विभागीय कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी थी, आरोपी को गिरफ्तारी से बचाने का हाई कोर्ट का फैसला कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है.