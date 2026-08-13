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सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत का मामला सीबीआई को भेजा, ₹25 लाख मुआवजे का आदेश दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि न्याय के हित में छत्तीसगढ़ में 2024 में हिरासत में हुई एक 34 वर्षीय व्यक्ति की मौत के हालात की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह मृतक की पत्नी और बच्चों को 25 लाख रुपये का मुआवजा दे.

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर को यह पक्का करना चाहिए कि श्रवण सूर्यवंशी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक रेगुलर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए. बेंच ने निर्देश दिया कि जांच किसी सीनियर सीबीआई अधिकारी को सौंपी जाए, इसे तेजी से पूरा किया जाए और जांच अधिकारी की रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट के सामने पेश की जाए.

बेंच ने कहा, 'न्यायिक जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भी संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा उचित कदम न उठाने के उनके व्यवहार की भी ठीक से जांच की जाएगी और इसे जांच का हिस्सा बनाया जाएगा.' राज्य के अधिकारियों की आलोचना करते हुए बेंच ने कहा कि यह सफाई कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ न तो पुलिस कार्रवाई हुई और न ही अनुशासनात्मक कार्रवाई, क्योंकि न्यायिक जांच रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों को नहीं सौंपी गई थी सिर्फ मामले को छिपाने की कोशिश और कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास था.

अदालत ने कहा, 'इसलिए तथ्यों से साफ पता चलता है कि श्रवण की मौत की परिस्थितियों की तुरंत एफआईआर दर्ज करके अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए थी, जिसे राज्य के अधिकारियों ने जान-बूझकर और आसानी से छिपाने की कोशिश की.' बेंच ने इस बात पर ध्यान दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया और जरूरी जानकारी इस कोर्ट के आदेश के बाद ही रिकॉर्ड पर लाई गई, जिससे राज्य के अधिकारियों के मामले में देरी करने वाले रवैये का और पता चलता है.

अदालत ने कहा, 'मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा पक्का मानना ​​है कि न्याय के हित में यह जरूरी है कि श्रवण की कस्टडी में हुई मौत की परिस्थितियों की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और कस्टडी में हिंसा के लिए जिम्मेदार पाए गए सभी अधिकारियों के ख़िलाफ जांच पूरी होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई और मुकदमा चलाया जाए.'