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'संजय कपूर के पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता से उम्मीद', सुप्रीम कोर्ट बोला, 'सही दिशा में बढ़ रहे हैं संबंधित पक्ष'

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के परिवार के बीच चल रही संपत्ति की लड़ाई बातचीत (मीडिएशन) के जरिए सुलझ सकती है. कोर्ट ने कहा कि विवादित पक्षों के बीच बातचीत काफी संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है.

यह मामला जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने आया. बेंच ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सौंपी गई अंतरिम रिपोर्ट की समीक्षा की, जो इस मामले में कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के तौर पर काम कर रहे हैं.

रिपोर्ट जांच करने के बाद, बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि उन्हें "पूरी उम्मीद" है कि यह विवाद आपसी सहमति से सुलझ जाएगा. बेंच ने कहा कि रिपोर्ट सकारात्मक लग रही है और दोनों पक्षों से कहा, "आप एक सुखद समाधान की ओर बढ़ रहे हैं."

बेंच ने इस बात पर ध्यान दिया कि अब तक मध्यस्थता के छह सत्र हो चुके हैं और मध्यस्थ ने परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत की है.बेंच ने कहा, "हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि संबंधित पक्षों के सहयोग से मध्यस्थता की कार्यवाही काफी संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ी है."

बेंच ने कहा कि पक्षों ने अपने दावों और अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, और हमें उम्मीद है कि यह एक समग्र समझौते का रूप ले लेगा. बेंच ने कहा, "हम मध्यस्थ को 2 नवंबर तक मध्यस्थता जारी रखने की अनुमति देते हैं." और उम्मीद जताई कि पक्षों के सहयोग से विवाद आपसी सहमति से सुलझ जाएगा.बेंच ने पक्षों से कहा कि वे खुले मन से मध्यस्थता में भाग लें, न कि ऐसी लंबी कानूनी लड़ाई में उलझें जो सालों-साल तक चल सकती है.