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'संजय कपूर के पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता से उम्मीद', सुप्रीम कोर्ट बोला, 'सही दिशा में बढ़ रहे हैं संबंधित पक्ष'

30,000 करोड़ रु. की संपत्ति का है मामला. मध्यस्थता नवंबर तक बढ़ाई गई.

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सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 3:42 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर के परिवार के बीच चल रही संपत्ति की लड़ाई बातचीत (मीडिएशन) के जरिए सुलझ सकती है. कोर्ट ने कहा कि विवादित पक्षों के बीच बातचीत काफी संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है.

यह मामला जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने आया. बेंच ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा सौंपी गई अंतरिम रिपोर्ट की समीक्षा की, जो इस मामले में कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के तौर पर काम कर रहे हैं.

रिपोर्ट जांच करने के बाद, बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि उन्हें "पूरी उम्मीद" है कि यह विवाद आपसी सहमति से सुलझ जाएगा. बेंच ने कहा कि रिपोर्ट सकारात्मक लग रही है और दोनों पक्षों से कहा, "आप एक सुखद समाधान की ओर बढ़ रहे हैं."

बेंच ने इस बात पर ध्यान दिया कि अब तक मध्यस्थता के छह सत्र हो चुके हैं और मध्यस्थ ने परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत की है.बेंच ने कहा, "हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि संबंधित पक्षों के सहयोग से मध्यस्थता की कार्यवाही काफी संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ी है."

बेंच ने कहा कि पक्षों ने अपने दावों और अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, और हमें उम्मीद है कि यह एक समग्र समझौते का रूप ले लेगा. बेंच ने कहा, "हम मध्यस्थ को 2 नवंबर तक मध्यस्थता जारी रखने की अनुमति देते हैं." और उम्मीद जताई कि पक्षों के सहयोग से विवाद आपसी सहमति से सुलझ जाएगा.बेंच ने पक्षों से कहा कि वे खुले मन से मध्यस्थता में भाग लें, न कि ऐसी लंबी कानूनी लड़ाई में उलझें जो सालों-साल तक चल सकती है.

पीठ ने कहा कि अगर बातचीत (मीडिएशन) से मामला नहीं सुलझता है, तो दोनों पक्षों को कानून के मुताबिक आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी. साथ ही यह भी कहा, "लेकिन उम्मीद है कि ऐसा दिन न आए."

बातचीत के खर्च का मामला सुलझाते हुए, बेंच ने आरके फैमिली ट्रस्ट को मीडिएटर की फीस देने का निर्देश दिया और कहा कि पेमेंट के मुद्दे पर "अब और कोई बहस नहीं" होनी चाहिए.मई में, सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, क्योंकि कोर्ट का मानना ​​था कि पारिवारिक विवाद एक लंबे कानूनी झगड़े में बदल सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने रानी कपूर की अधिक उम्र को ध्यान में रखते हुए कहा कि बातचीत के जरिए आपसी सहमति से समाधान निकालना सभी पक्षों के हित में होगा.यह विवाद लगभग 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के कंट्रोल और विरासत से जुड़ा है, जिसमें संजय कपूर की 80 वर्षीय मां रानी कपूर और उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर शामिल हैं.यह कानूनी लड़ाई उद्योगपति की मौत के बाद परिवार की संपत्ति और आरके फैमिली ट्रस्ट से जुड़े हितों पर दावों को लेकर है. संजय कपूर बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति हैं.

ये भी पढ़ें : 'आपसी समाधान का रास्ता निकालें, नहीं तो लंबी मैराथन होगी', रानी कपूर-प्रिया कपूर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

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