जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ टिप्पणी का मामला, SC ने तमिलनाडु से मांगा जवाब

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने मदुरै में तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत दी थी. बाद में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे.

SC Seeks Tamil Nadu Govt Response On Plea Seeking Action Against protestors for remarks against Justice Swaminathan
सुप्रीम कोर्ट (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 6:24 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार से उन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा, जिन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ जाति और धर्म के आधार पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. जस्टिस स्वामीनाथन ने मदुरै में तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर 'कार्तिगई दीपम उत्सव' के दौरान दीप जलाने की इजाजत दी थी.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार, पुलिस महानिदेशक (DGP), चेन्नई के पुलिस कमिश्नर और अन्य से जवाब मांगा.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को तय की.

सुप्रीम कोर्ट वकील जीएस मणि की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. मणि ने याचिका में तमिलनाडु सरकार और पुलिस अधिकारियों को ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समेत सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

याचिका में आरोप लगाया गया कि सत्ताधारी DMK समर्थित पार्टियों, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हैं, ने कुछ लोगों और वकीलों के साथ मिलकर न केवल सार्वजनिक जगहों पर बल्कि चेन्नई और मदुरै में मद्रास हाई कोर्ट के परिसर में भी गैर-कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन किए और जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ बहुत अपमानजनक टिप्पणियां कीं.

याचिका में आरोप लगाया गया कि "जाति और धर्म के आधार पर बदनाम करने वाली टिप्पणियां" सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक अशांति भड़काने के इरादे से की गई थीं.

1 दिसंबर, 2025 को, जस्टिस स्वामीनाथन ने उन रिट याचिकाओं (Writ Petition) को मंजूरी दी, जिनमें पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत और उसके लिए सही व्यवस्था करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर पत्थर का एक पिलर है जो एक दरगाह के पास स्थित है.

संपादक की पसंद

