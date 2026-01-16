ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्टः तेलंगाना के स्पीकर दो हफ्ते में बताएं BRS के दलबदलू विधायकों पर क्या लिया एक्शन?

विधानसभा अध्यक्ष का पक्ष रख रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से चार या छह सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया था.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 16, 2026 at 4:27 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 16 जनवरी को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को सख्त हिदायत देते हुए BRS विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह स्पीकर को चार या छह सप्ताह की और मोहलत देने का कतई इच्छुक नहीं है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने इसे 'आखिरी मौका' करार दिया है.

यह मामला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि स्पीकर दो सप्ताह के भीतर यह जानकारी दें कि बीआरएस (BRS) के उन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय की वर्तमान स्थिति क्या है, जो पाला बदलकर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे.

सुनवाई के दौरान जस्टिस मसीह ने टिप्पणी की, "हम आपको केवल दो सप्ताह दे रहे हैं. इसी समय सीमा के भीतर इसे पूरा करें... और यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, तो हम... शुरुआत में भी आपके आश्वासन पर हमने समय दिया था. अब हम आपको यह आखिरी मौका दे रहे हैं."

विधानसभा अध्यक्ष का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से चार या छह सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया. हालांकि, जस्टिस मसीह ने उनके इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. सिंघवी ने दलील दी कि दो सप्ताह में यह संभव नहीं होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में जवाब, प्रत्युत्तर (rejoinder), बहस और नोटिस जैसी चीजें शामिल होती हैं.

इस पर जस्टिस मसीह ने पूछा, "आपने इस बीच (अब तक) यह सब क्यों नहीं किया?" सिंघवी ने दोबारा चार सप्ताह का समय देने का आग्रह किया. इस पर जस्टिस मसीह ने कहा, "हम इस मामले में हुई प्रगति को देखने के लिए इसे दो सप्ताह बाद रख रहे हैं, और उसी के अनुसार आगे का निर्णय लेंगे."

विधानसभा अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे एक अन्य वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने भी पीठ से चार सप्ताह के समय पर विचार करने का अनुरोध किया और आश्वासन दिया कि कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी. रोहतगी ने दलील दी, "विधानसभा का सत्र चल रहा था और इसी बीच सचिव भी बदल गए हैं... हम केवल चार सप्ताह का अनुरोध कर रहे हैं."

सुनवाई के दौरान, विधानसभा अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि सात मामलों में आदेश सुनाया जा चुका है, जबकि एक मामले में आदेश सुरक्षित रखा गया है. अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में आगे कहा, "विधानसभा अध्यक्ष सभी अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय इसलिए नहीं ले सके क्योंकि उन्हें आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ा था."

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को बार-बार समय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया है. नायडू ने दलील दी कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए स्पीकर को तीन महीने का समय दिया गया था, लेकिन वह अवधि बहुत पहले ही बीत चुकी है. उन्होंने स्पीकर को दो सप्ताह का और समय दिए जाने का कड़ा विरोध किया.

इससे पहले, 17 नवंबर 2025 को शीर्ष अदालत ने तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी किया था. यह नोटिस 10 बीआरएस (BRS) विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के अदालती निर्देश का पालन न करने के लिए दिया गया था, जो पाला बदलकर सत्ताधारी कांग्रेस में शामिल हो गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 31 जुलाई को ही विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वह इन 10 बीआरएस विधायकों की अयोग्यता के मामले पर तीन महीने के भीतर फैसला करें.

बीआरएस नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अपने पिछले निर्देशों का पालन न किए जाने को "सबसे गंभीर श्रेणी की अवमानना" करार दिया और स्पीकर व अन्य को नोटिस जारी किए. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय की ओर से दायर एक अलग याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया था.

SUPREME COURT
TELANGANA SPEAKER
विधायक खरीद फरोख्त मामला
बीआरएस विधायक दल बदल
BRS MLAS DISQUALIFICATION

