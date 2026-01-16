ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्टः तेलंगाना के स्पीकर दो हफ्ते में बताएं BRS के दलबदलू विधायकों पर क्या लिया एक्शन?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 16 जनवरी को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को सख्त हिदायत देते हुए BRS विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह स्पीकर को चार या छह सप्ताह की और मोहलत देने का कतई इच्छुक नहीं है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने इसे 'आखिरी मौका' करार दिया है.

यह मामला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि स्पीकर दो सप्ताह के भीतर यह जानकारी दें कि बीआरएस (BRS) के उन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय की वर्तमान स्थिति क्या है, जो पाला बदलकर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे.

सुनवाई के दौरान जस्टिस मसीह ने टिप्पणी की, "हम आपको केवल दो सप्ताह दे रहे हैं. इसी समय सीमा के भीतर इसे पूरा करें... और यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, तो हम... शुरुआत में भी आपके आश्वासन पर हमने समय दिया था. अब हम आपको यह आखिरी मौका दे रहे हैं."

विधानसभा अध्यक्ष का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से चार या छह सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया. हालांकि, जस्टिस मसीह ने उनके इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. सिंघवी ने दलील दी कि दो सप्ताह में यह संभव नहीं होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में जवाब, प्रत्युत्तर (rejoinder), बहस और नोटिस जैसी चीजें शामिल होती हैं.

इस पर जस्टिस मसीह ने पूछा, "आपने इस बीच (अब तक) यह सब क्यों नहीं किया?" सिंघवी ने दोबारा चार सप्ताह का समय देने का आग्रह किया. इस पर जस्टिस मसीह ने कहा, "हम इस मामले में हुई प्रगति को देखने के लिए इसे दो सप्ताह बाद रख रहे हैं, और उसी के अनुसार आगे का निर्णय लेंगे."

विधानसभा अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे एक अन्य वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने भी पीठ से चार सप्ताह के समय पर विचार करने का अनुरोध किया और आश्वासन दिया कि कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी. रोहतगी ने दलील दी, "विधानसभा का सत्र चल रहा था और इसी बीच सचिव भी बदल गए हैं... हम केवल चार सप्ताह का अनुरोध कर रहे हैं."