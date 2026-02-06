ETV Bharat / bharat

शिक्षकों पर आपत्तिजनक मीम मामला: सुप्रीम कोर्ट ने छात्र को स्कूल से निकालने पर MP सरकार से मांगा जवाब

याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें 13 वर्षीय छात्र को निकालने के फैसले को सही ठहराया था.

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छात्र को शिक्षकों से जुड़ा आपत्तिजनक 'मीम' शेयर करने के आरोप में स्कूल से निकाल दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है. पीड़ित छात्र के पिता की याचिका पर जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की.

बेंच ने टिप्पणी की कि बच्चे आमतौर पर इस तरह का व्यवहार अपने आस-पास के माहौल से सीखते हैं. साथ ही, कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक रंग वाले मीम्स को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की है.

याचिकाकर्ता की ओर से वकील निपुण सक्सेना पेश हुए. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि दी गई सजा कथित गलत व्यवहार की तुलना में बहुत अधिक थी. एडवोकेट सक्सेना ने बताया कि जिस अकाउंट से 'मीम' शेयर किए गए थे, वह एक प्राइवेट अकाउंट था और उसे कम से कम तीन बच्चे मिलकर चला रहे थे. स्कूल ने उन तीनों ही बच्चों को निकाल दिया.

यह याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पिछले साल नवंबर के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें स्कूल द्वारा 13 वर्षीय छात्र को निकालने के फैसले को सही ठहराया गया था. छात्र को यह सजा शैक्षणिक सत्र 2024-2025 की उसकी कक्षा 9 की पढ़ाई के बीच में ही दे दी गई थी.

याचिका में दलील दी गई है कि स्कूल की इस कार्रवाई से छात्र के भविष्य को गहरा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अब उसके लिए उसी स्कूल में 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जारी रखना बेहद मुश्किल हो गया है. याचिका में आगे कहा गया कि ICSE बोर्ड के वर्तमान नियमों के अनुसार, 10वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आमतौर पर 9वीं कक्षा के दौरान ही पूरा कर लिया जाता है.

याचिका के अनुसार, "स्कूल के इस फैसले ने छात्र की शिक्षा की निरंतरता और स्थिरता को गंभीर खतरे में डाल दिया है." याचिकाकर्ता ने पिछले साल अपने बेटे को स्कूल से निकाले जाने के फैसले के खिलाफ पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

