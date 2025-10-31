भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईडी से मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के विरोध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व ईडी से जवाब मांगा है.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के कुछ प्रावधानों और राज्य में कथित शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा.
यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था.
चैतन्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को इस आधार पर गिरफ्तार किया गया कि वह सहयोग नहीं कर रहे थे और सहयोग न करने के कारण उन्हें कभी नोटिस नहीं भेजा गया और उन्हें कभी बुलाया भी नहीं गया.
सिब्बल ने कहा,"इसलिए, हम कहते हैं कि आप मुझे कैसे गिरफ़्तार कर सकते हैं? यही चुनौती है. उन्होंने मुझे कभी बुलाया ही नहीं और मुझे पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ़्तार कर लिया, जो वे नहीं कर सकते. उन्होंने मुझे नोटिस जारी किया है, उन्हें मुझे बुलाना होगा, उन्हें मेरा बयान लेना होगा... लेकिन वे मुझे इस आधार पर गिरफ़्तार नहीं कर सकते कि मैं बिना नोटिस के सहयोग नहीं कर रहा हूं."
फाइल देखने के बाद, पीठ ने कहा कि सहयोग न करना ही एकमात्र आधार नहीं है. सिब्बल ने कहा कि ये आरोप हैं और मुकदमा कभी शुरू ही नहीं होता क्योंकि वे बार-बार कहते रहते हैं कि वे जांच कर रहे हैं, और उन्होंने आगे कहा, "वे मुकदमे में देरी करते हैं और मुझे हिरासत में रखते हैं." सिब्बल ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें..."
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे एक अन्य वकील ने कहा, ‘हम इस तरह की स्थिति के कारण रिहाई की मांग कर रहे हैं…’ पीठ ने कहा, ‘नहीं, नहीं…’
वकील ने कहा कि मामले में जांच अभी खत्म होती नहीं दिख रही है और उन्होंने उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी के आधार को रद्द करने की मांग की है. पीठ ने केंद्र और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से 10 दिनों के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा.
पीठ ने राजू से पूछा, "गिरफ्तारी के आधार से अधिक, यह कानून की व्याख्या के बारे में है...आप अपनी आगे की जांच कब तक जारी रख सकते हैं..." राजू ने दलील दी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया है और केंद्रीय एजेंसी ऐसा करने का प्रयास कर रही है.
4 अगस्त को शीर्ष अदालत ने आपराधिक मामलों में राहत पाने के लिए धनी व्यक्तियों द्वारा सीधे उसके पास आने की प्रथा की निंदा की थी, और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे को केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जांचे गए मामलों में उच्च न्यायालय जाने को कहा था.
