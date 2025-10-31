ETV Bharat / bharat

भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईडी से मांगा जवाब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के कुछ प्रावधानों और राज्य में कथित शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा.

यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था.

चैतन्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को इस आधार पर गिरफ्तार किया गया कि वह सहयोग नहीं कर रहे थे और सहयोग न करने के कारण उन्हें कभी नोटिस नहीं भेजा गया और उन्हें कभी बुलाया भी नहीं गया.

सिब्बल ने कहा,"इसलिए, हम कहते हैं कि आप मुझे कैसे गिरफ़्तार कर सकते हैं? यही चुनौती है. उन्होंने मुझे कभी बुलाया ही नहीं और मुझे पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ़्तार कर लिया, जो वे नहीं कर सकते. उन्होंने मुझे नोटिस जारी किया है, उन्हें मुझे बुलाना होगा, उन्हें मेरा बयान लेना होगा... लेकिन वे मुझे इस आधार पर गिरफ़्तार नहीं कर सकते कि मैं बिना नोटिस के सहयोग नहीं कर रहा हूं."

फाइल देखने के बाद, पीठ ने कहा कि सहयोग न करना ही एकमात्र आधार नहीं है. सिब्बल ने कहा कि ये आरोप हैं और मुकदमा कभी शुरू ही नहीं होता क्योंकि वे बार-बार कहते रहते हैं कि वे जांच कर रहे हैं, और उन्होंने आगे कहा, "वे मुकदमे में देरी करते हैं और मुझे हिरासत में रखते हैं." सिब्बल ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें..."