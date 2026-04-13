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मतदान केंद्रों पर लागू होगा बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ECI से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले संसदीय चुनाव और/या राज्य विधानसभा चुनावों से पहले ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिए या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए.

SC seeks response from Centre, EC on plea to implement finger, iris biometric system at polling stations
मतदान केंद्रों पर लागू होगा बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ECI से मांगा जवाब (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 13, 2026 at 4:04 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें चुनाव आयोग को मतदान केंद्रों पर डुप्लीकेट वोटिंग रोकने के लिए उंगली और आइरिस बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने साफ किया कि याचिका में की गई प्रार्थना पर कुछ राज्यों में मौजूदा विधानसभा चुनावों के लिए विचार नहीं किया जा सकता. पीठ ने कहा, "हालांकि, अगले संसदीय चुनाव और/या राज्य विधानसभा चुनावों से पहले ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिए या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए. नोटिस जारी करें."

सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और कई राज्यों से जवाब मांगा है.

याचिका में कहा गया, "कार्रवाई का कारण 20 मार्च 2026 को तब उत्पन्न हुआ जब याचिकाकर्ता को पता चला कि चुनाव आयोग (ECI) द्वारा कई कदम उठाए जाने के बावजूद रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, प्रतिरूपण और डुप्लिकेट मतदान के मामले अभी भी जारी हैं, जिससे चुनावों में जनता का विश्वास कम हो रहा है.

याचिका में कहा गया, "नागरिकों को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है क्योंकि रिश्वत, गलत असर, नकली वोटिंग और डुप्लीकेट वोटिंग अभी भी चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और ईमानदारी पर असर डाल रहे हैं."

याचिका में कहा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग आने वाले विधानसभा चुनावों में पोलिंग बूथों पर उंगली और आईरिस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने पर विचार कर सकता है. याचिका में कहा गया है कि इसे आधार-आधारित पहचान सत्यापन की तरह लागू किया जा सकता है, जिसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) के तहत पहचान के वैध प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है.

याचिका में कहा गया, "ECI अनुच्छेद 324 के तहत अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके वोटर की पहचान को मजबूत करने और रिश्वत, गलत असर, पहचान और डुप्लीकेट वोटिंग को खत्म करने के लिए उंगली और आइरिस पर आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू कर सकता है. बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर यूनिक होते हैं और इन्हें बनाया नहीं जा सकता, जिससे 'एक नागरिक, एक वोट' का सिद्धांत सही मायने में सुनिश्चित होता है. इससे यह गारंटी होगी कि हर रजिस्टर्ड वोटर सिर्फ एक ही वोट डालेगा."

यह भी पढ़ें- 'अगर जीत का अंतर 2 प्रतिशत है और 15 प्रतिशत वोट नहीं दे सकते', पश्चिम बंगाल SIR सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट

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