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मतदान केंद्रों पर लागू होगा बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ECI से मांगा जवाब

मतदान केंद्रों पर लागू होगा बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ECI से मांगा जवाब ( File/ ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें चुनाव आयोग को मतदान केंद्रों पर डुप्लीकेट वोटिंग रोकने के लिए उंगली और आइरिस बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने साफ किया कि याचिका में की गई प्रार्थना पर कुछ राज्यों में मौजूदा विधानसभा चुनावों के लिए विचार नहीं किया जा सकता. पीठ ने कहा, "हालांकि, अगले संसदीय चुनाव और/या राज्य विधानसभा चुनावों से पहले ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिए या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए. नोटिस जारी करें." सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और कई राज्यों से जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया, "कार्रवाई का कारण 20 मार्च 2026 को तब उत्पन्न हुआ जब याचिकाकर्ता को पता चला कि चुनाव आयोग (ECI) द्वारा कई कदम उठाए जाने के बावजूद रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, प्रतिरूपण और डुप्लिकेट मतदान के मामले अभी भी जारी हैं, जिससे चुनावों में जनता का विश्वास कम हो रहा है.