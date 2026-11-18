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सुप्रीम कोर्ट ने विरोध- प्रदर्शन के खिलाफ व्यापारियों की याचिका पर कांग्रेस और आप को नोटिस जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) और ऑल इंडिया स्टुडेंट एसोसिएशन (आइसा) से एक संशोधित याचिका पर जवाब मांगा है. इस याचिका में दावा किया गया है कि रामलीला मैदान में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों की वजह से व्यापारियों के कारोबार करने के अधिकार पर असर पड़ रहा है.

व्यापारियों ने याचिका में दलील दी है कि रामलीला मैदान में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों से उनके व्यापार करने का अधिकार प्रभावित होता है. 3 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन से कहा कि वे इन आंदोलनकारी संगठनों को याचिका में पक्षकार बनाएं.