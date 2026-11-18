सुप्रीम कोर्ट ने विरोध- प्रदर्शन के खिलाफ व्यापारियों की याचिका पर कांग्रेस और आप को नोटिस जारी किए
रामलीला मैदान में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों को लेकर व्यापारियों का कहना है कि इससे आसपास के बाजारों में कारोबार प्रभावित हो रहा है.
By Sumit Saxena
Published : November 18, 2026 at 7:38 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) और ऑल इंडिया स्टुडेंट एसोसिएशन (आइसा) से एक संशोधित याचिका पर जवाब मांगा है. इस याचिका में दावा किया गया है कि रामलीला मैदान में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों की वजह से व्यापारियों के कारोबार करने के अधिकार पर असर पड़ रहा है.
व्यापारियों ने याचिका में दलील दी है कि रामलीला मैदान में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों से उनके व्यापार करने का अधिकार प्रभावित होता है. 3 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन से कहा कि वे इन आंदोलनकारी संगठनों को याचिका में पक्षकार बनाएं.
व्यापारियों के संगठनों ने त्योहारी सीजन के दौरान मध्य दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों को रोकने की मांग की थी. उनकी दलील थी कि ऐसी जगहों पर ‘हमेशा के लिए’ कब्जा नहीं बनाए रखा जा सकता. आज यह मामला भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष आया.
पीठ ने व्यापारियों के संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा पेश की गई संशोधित याचिका और दलीलों पर ध्यान दिया. रोहतगी ने रामलीला मैदान के पास थोक बाजारों और उनके आसपास के इलाकों में विरोध-प्रदर्शनों की वजह से कारोबारी गतिविधियों में आ रही बाधाओं को लेकर चिंता जताई.
रोहतगी की दलीलें संक्षेप में सुनने के बाद, पीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का फैसला किया. पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी किए.
पीठ ने कहा कि वह व्यापारियों की याचिका और विरोध करने के अधिकार का दावा करने वाली अर्जियों पर 27 नवंबर को सुनवाई करेगी. पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि विरोध करने और कारोबार करने जैसे परस्पर विरोधी मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए.
पीठ ने कहा कि वह दिल्ली और अन्य जगहों पर हाल ही में हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग श्रेणियों के मामलों की सुनवाई की तारीखों के बारे में सूचित करेगी. रोहतगी ने रामलीला मैदान के पास थोक बाजारों और उनके आसपास के इलाकों में विरोध-प्रदर्शनों की वजह से कारोबारी गतिविधियों में आ रही बाधाओं को लेकर चिंता जताई.
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