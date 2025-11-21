केरल और दूसरे राज्यों में SIR प्रॉसेस को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर SC ने EC से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर दायर याचिकाओं पर सहमत हो गया है. इसके साथ ही एससी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है.
By Sumit Saxena
Published : November 21, 2025 at 2:18 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को केरल, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया.
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने अलग-अलग पॉलिटिकल नेताओं की उन सभी नई पिटीशन पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया, जिनमें अलग-अलग राज्यों में SIR एक्सरसाइज को अलग-अलग आधार पर चुनौती दी गई थी.
कपिल सिब्बल ने दिया ये तर्क
केरल में SIR एक्सरसाइज को चुनौती देने वाले एक पिटीशनर की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में लोकल बॉडी के चुनाव भी होने हैं और इसलिए, इस मामले में कुछ अर्जेंटिटी है.
केरल को छोड़ बाकी याचिकाओं की सुनवाई दिसंबर में
बेंच ने निर्देश दिया कि केरल में SIR एक्सरसाइज को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 26 नवंबर को लिस्ट किया जाएगा और दूसरे राज्यों में इलेक्टोरल रोल रिवीजन एक्सरसाइज को चुनौती देने वाली बाकी याचिकाओं पर दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट पहले से ही चुनाव आयोग के पूरे भारत में एसआईआर एक्सरसाइज करने के फैसले की वैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.
11 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने DMK, CPI(M), पश्चिम बंगाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पोल पैनल से अलग-अलग जवाब मांगे थे.
