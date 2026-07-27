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सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून की व्याख्या पर कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ( AFP )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को स्वतंत्र राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल की उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें संविधान के दसवें शेड्यूल के मतलब पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी. यह शेड्यूल विधायक और सांसद को किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ मर्जर का दावा करके दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने की इजाजत देता है. यह मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने कहा कि इस मुद्दे का "हमारी व्यवस्थित समाज पर बहुत बड़ा असर" पड़ता है, क्योंकि इस प्रावधान की वजह से एक अल्पमत पार्टी बहुमत वाली पार्टी बन सकती है, जबकि बहुमत वाली पार्टी अल्पमत वाली पार्टी बन जाती है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गोवा मामला लंबित होने का जिक्र किया. पीठ ने कहा कि इसमें कई मुद्दे शामिल हैं जिन पर संसद को ध्यान देना चाहिए. सुनवाई के दौरान, पीठ ने शुरू में इस मामले पर सुनवाई करने में हिचकिचाहट दिखाई और जोर दिया कि इन मुद्दों पर फैसला विधायकों को करना है.