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सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून की व्याख्या पर कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इसमें कई मुद्दे शामिल हैं जिन पर संसद को विचार करना होगा.

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सुप्रीम कोर्ट (AFP)
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By Sumit Saxena

Published : July 27, 2026 at 2:44 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को स्वतंत्र राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल की उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें संविधान के दसवें शेड्यूल के मतलब पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी.

यह शेड्यूल विधायक और सांसद को किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ मर्जर का दावा करके दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने की इजाजत देता है. यह मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया.

सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने कहा कि इस मुद्दे का "हमारी व्यवस्थित समाज पर बहुत बड़ा असर" पड़ता है, क्योंकि इस प्रावधान की वजह से एक अल्पमत पार्टी बहुमत वाली पार्टी बन सकती है, जबकि बहुमत वाली पार्टी अल्पमत वाली पार्टी बन जाती है.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गोवा मामला लंबित होने का जिक्र किया. पीठ ने कहा कि इसमें कई मुद्दे शामिल हैं जिन पर संसद को ध्यान देना चाहिए. सुनवाई के दौरान, पीठ ने शुरू में इस मामले पर सुनवाई करने में हिचकिचाहट दिखाई और जोर दिया कि इन मुद्दों पर फैसला विधायकों को करना है.

पीठ ने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आम तौर पर सदन में उठाया जाना चाहिए; अगर नहीं, तो कम से कम राजनीतिक पार्टियों के सामने तो उठाया ही जाना चाहिए.

पीठ ने कहा कि दसवीं अनुसूची का मकसद विधायकों के बीच तंत्र को रेगुलेट करना है. पीठ ने कहा, ‘‘10वीं अनुसूची के कामकाज में जो कुछ हुआ, हम देख रहे हैं, 10वीं अनुसूची के बारे में भारी मुद्दे हैं...’’ सिब्बल ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग इस मामले पर कभी फैसला नहीं होने देंगे. पीठ ने यह भी सवाल किया कि इस मुद्दे को उठाने के लिए आर्टिकल 32 का रास्ता क्यों अपनाया गया. हालांकि, दलीलें सुनने के बाद पीठ ने नोटिस जारी कर दिया.

अपनी याचिका में सिब्बल ने दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 की संवैधानिक व्याख्या पर सवाल उठाया, जो राजनीतिक दलों के विलय से संबंधित है. यह याचिका हाल ही में हुए राजनीतिक दलबदल और विपक्षी पार्टियों के विधायकों के मर्जर के बैकग्राउंड में पेश की गई थी.

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