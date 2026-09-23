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'मुस्लिम महिलाओं को पारिवारिक और पैतृक संपत्ति में हिस्सा', सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

सुप्रीम कोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुसलमानों में विरासत और उत्तराधिकार से जुड़े बिना कोडिफाइड (बिना लिखित कानून वाले) नियमों को जेंडर के आधार पर भेदभावपूर्ण बताते हुए उनकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी. चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने वकील एम. सिंह और अनिल सी. निशानी की दलीलों पर गौर किया. वकीलों का तर्क था कि इस तरह का असमान व्यवहार संविधान के आर्टिकल 14 (समानता का अधिकार), 15 (भेदभाव के खिलाफ रोक) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. निशानी ने तर्क दिया कि पर्सनल लॉ को संवैधानिक जांच से छूट का दावा नहीं किया जा सकता, जब वे स्पष्ट रूप से मनमाने हों, जैसा कि मशहूर शायरा बानो मामले के फैसले में देखा गया था.दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने इम्तियाजहुसैन शहाबुद्दीन मुल्ला की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई और युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा कानून और न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी किए. याचिका में तर्क दिया गया कि मौजूदा व्यवस्था जेंडर के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें महिला उत्तराधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में विरासत का आधा हिस्सा मिलता है और उन्हें पैतृक और पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार नहीं दिए जाते.