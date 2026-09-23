'मुस्लिम महिलाओं को पारिवारिक और पैतृक संपत्ति में हिस्सा', सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब. मुस्लिम महिलाओं के साथ क्यों हो रहा भेदभाव ?
Published : September 23, 2026 at 7:10 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुसलमानों में विरासत और उत्तराधिकार से जुड़े बिना कोडिफाइड (बिना लिखित कानून वाले) नियमों को जेंडर के आधार पर भेदभावपूर्ण बताते हुए उनकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी.
चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने वकील एम. सिंह और अनिल सी. निशानी की दलीलों पर गौर किया. वकीलों का तर्क था कि इस तरह का असमान व्यवहार संविधान के आर्टिकल 14 (समानता का अधिकार), 15 (भेदभाव के खिलाफ रोक) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
निशानी ने तर्क दिया कि पर्सनल लॉ को संवैधानिक जांच से छूट का दावा नहीं किया जा सकता, जब वे स्पष्ट रूप से मनमाने हों, जैसा कि मशहूर शायरा बानो मामले के फैसले में देखा गया था.दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने इम्तियाजहुसैन शहाबुद्दीन मुल्ला की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई और युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा कानून और न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी किए.
याचिका में तर्क दिया गया कि मौजूदा व्यवस्था जेंडर के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें महिला उत्तराधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में विरासत का आधा हिस्सा मिलता है और उन्हें पैतृक और पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार नहीं दिए जाते.
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों के बीच संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में जेंडर-समान अधिकारों को स्पष्ट रूप से तय करने का आग्रह किया गया.याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम महिलाओं के लिए विरासत और उत्तराधिकार के समान अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें पैतृक और पारिवारिक संपत्ति भी शामिल है.
याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के तहत बिना वसीयत के उत्तराधिकार से जुड़े नियमों के लगातार लागू रहने और उन्हें कानूनी मान्यता मिलने को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि ये नियम पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति के अधिकारों में अंतर पैदा करते हैं.याचिका के अनुसार, "मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के संदर्भ में यह कानूनी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है. इस एक्ट की धारा 2 में कहा गया है कि किसी भी विपरीत रीति-रिवाज या परंपरा के बावजूद, बिना वसीयत के उत्तराधिकार जैसे मामलों में, जहां पक्षकार मुस्लिम हैं, वहां फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर किया जाएगा."
इसमें कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 बिना वसीयत के उत्तराधिकार के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने को कानूनी मान्यता देता है, लेकिन उत्तराधिकार के मुख्य नियमों को काफी हद तक बिना कोडिफाई (लिखित रूप में व्यवस्थित) किए छोड़ देता है.
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