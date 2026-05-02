ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट से TMC को झटका, पर्यवेक्षक पर SC ने कहा- ECI को अधिकारी चुनने के अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीएमसी की याचिका पर आगे कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है.

SC TMC plea EC
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2026 at 11:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती के लिए कर्मचारियों के चयन पर सवाल उठाने वाले टीएमसी की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को अधिकारी चुनने का अधिकार है. बता दें कि टीएमसी ने याचिका दायर कर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया था. याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग वोटों की गिनती के लिए केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को ही सुपरवाइजर बनाया जा रहा है, जो निष्पक्षता पर सवाल उठाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में वोट काउंटिंग के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तैनाती पर चुनाव आयोग के सर्कुलर के खिलाफ टीएमसी की याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका पर आगे किसी आदेश की जरूरत नहीं है.

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की स्पेशल बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग (EC) मतगणना कर्मचारियों को चुन सकता है और उसके 13 अप्रैल के सर्कुलर को गलत नहीं कहा जा सकता. पोल बॉडी ने कहा कि सर्कुलर में यह बिल्कुल साफ है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का मिक्स होगा और तृणमूल कांग्रेस (TMC) का किसी भी गलत काम का डर गलत है.

चुनाव आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सर्कुलर को पूरी तरह से लागू किया जाएगा. शुरू में टीएमसी की तरफ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सर्कुलर 13 अप्रैल का था, लेकिन उन्हें इसके बारे में 29 अप्रैल को पता चला. बेंच ने जिसने स्पेशल सिटिंग की, कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ एक पूल से, यानी केंद्र सरकार से, काउंटिंग स्टाफ चुन सकता है, और उसके सर्कुलर को गलत नहीं कहा जा सकता.

चुनाव आयोग की तरफ से पेश सीनियर वकील डी एस नायडू ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार का कर्मचारी होता है, जिसके पास सरकारी कर्मचारियों के किसी भी पूल से स्टाफ को तैनात करने का पूरा अधिकार होता है. इसके बाद सिब्बल ने कहा कि वह चाहते हैं कि सर्कुलर को वैसे ही लागू किया जाए जैसा वह है. जस्टिस बागची ने पूछा कि अगर वह सर्कुलर का पालन चाहते हैं, तो टीएमसी कोर्ट के सामने क्यों है.

इसके बाद बेंच ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि आगे किसी आदेश की जरूरत नहीं है. 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए वोटिंग दो फेज में हुई थी, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल. वोटों की गिनती 4 मई को होगी. 30 अप्रैल को, कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के सर्कुलर के खिलाफ टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि राज्य सरकार के स्टाफ के बजाय केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर और असिस्टेंट नियुक्त करने के पोल पैनल के फैसले में कोई गैर-कानूनी बात नहीं थी.

ये भी पढ़ें- बंगाल मतगणना पर बड़ा ट्विस्ट! TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2 मई को होगी सुनवाई

TAGGED:

सुप्रीम कोर्ट
BENGAL POLLS
ELECTION COMMISSION
TMC PLEA
SC TMC PLEA EC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.