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सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को 'नया सोना' बताया, गुरुग्राम में पंचायत को 436 बीघा जमीन वापस की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जमीन को 'नया सोना' माना जाता है और तब और भी ज्यादा जब ऐसी जमीन बढ़ते शहरी इलाकों के पास हो. साथ ही कोर्ट ने गुरुग्राम में 436 बीघा से ज़्यादा जमीन का मालिकाना हक एक ग्राम पंचायत को वापस दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें प्राइवेट मालिकाना हक के दावों को मान्यता दी गई थी.

यह फैसला जस्टिस संजय कुमार और के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनाया. बेंच ने 85 पेज के फैसले में कहा, 'जमीन को ‘नया सोना’ माना जाता है. खासकर तब, जब ऐसी जमीन बढ़ते शहरी इलाकों के पास हो. हरियाणा के गुरुग्राम में जमीन जो दिल्ली एनसीटी के ठीक बगल में है, इस मामले में पूरी तरह से सही है. अब तक एक गांव, गुड़गांव, जैसा कि उसे तब जाना जाता था, शमीलात देह (आम जमीन) के तौर पर क्लासिफाई की गई जमीनों के मामले में पुराने पंजाब के कानूनों के तहत आता था.'

सुप्रीम कोर्ट ने गांव की आम जमीनों की शुचिता पर एक अहम फैसले में कहा कि विवादित जमीन हरियाणा कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 के तहत 'शामिलात देह' (गांव की आम जमीन) है. बेंच ने कहा कि तथ्य दिखाते हैं कि वह जमीन शामिलात पट्टी नहीं थी, बल्कि हैदरपुर की शामिलात देह का हिस्सा थी और हालांकि मालिकों, यानी पट्टी चित्रू, रामरतन और मेधा, पट्टी सदासुख, और पट्टी अहमद अली खान को अपने हिस्से के हिसाब से बंटवारा करने का अधिकार था, लेकिन 26.01.1950 से पहले ऐसा कोई बंटवारा नहीं हुआ था.

जज जस्टिस कुमार जिन्होंने फैसला लिखा था, ने कहा, 'और इसके नतीजे में 436 बीघा 18 बिस्वा की शामिलात देह वैसी ही बनी रही, जिस पर 1961 के एक्ट का सेक्शन 2(g)(1) लागू होता है, और यह ग्राम पंचायत, वजीराबाद में चली गई.'

बेंच ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह साबित करना भी जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जिस जमीन की बात हो रही है, उसका इस्तेमाल गांव के लोगों या उसके किसी हिस्से या गांव के आम कामों के लिए किया गया था. बेंच ने कहा कि इसलिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का 24.08.2007 का आम फैसला तथ्यों और कानून के हिसाब से टिकने लायक नहीं है.

बेंच ने कहा, 'इसलिए, अपील को खारिज करते हुए और 13.09.1955 को ग्राम पंचायत, वज़ीराबाद के पक्ष में किए गए म्यूटेशन को कन्फर्म करते हुए मंज़ूरी दी जाती है, जो इसके बाद के हित, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गुड़गांव (अब, गुरुग्राम) के फ़ायदे के लिए लागू होगा.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिवीजन बेंच और अधिकारियों ने शरत-वाजिब-उल-अर्ज को सही अहमियत नहीं दी, जिसमें साफ-साफ लिखा था कि हैदरपुर में शमिलात देह का कुल एरिया 444 बीघा 4 बिस्वा था, जिसमें से 436 बीघा 18 बिस्वा घिर मुमकिन पहाड़, जोहड़, नाला वगैरह था, जो मकबूजा मलकान (जॉइंट पज़ेशन) के कब्जे में था.

कोर्ट ने कहा, 'एक बार जब यह 436 बीघा 18 बिस्वा जमीन मालिकों के असल और अलग-अलग खेती के कब्जे में नहीं दिखाई गई, तो जमीन हमेशा शमिलात देह ही मानी गई और इसे किसी खास को अलॉट नहीं माना जा सकता था.'