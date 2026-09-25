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संभल मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल की अदालत के आदेश पर कराए जा रहे सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने की. पीठ ने संभल की जामा मस्जिद की प्रबंधन कमेटी की ओर से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 मई, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी.

पीठ ने मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी और कुछ हिंदू पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की दलीलें सुनीं.

सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि राज्य पक्षों के संबंधित दावों में नहीं पड़ना चाहता. नटराज ने कहा, "राज्य के तौर पर, हम दोनों पक्षों के दावों के मामले में नहीं पड़ना चाहते."

उन्होंने आगे कहा कि राज्य के तौर पर "हम सभी के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध और बाध्य हैं" और उन्होंने 'पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991' के प्रावधानों का भी जिक्र किया.

1991 का कानून किसी भी पूजा स्थल को बदलने पर रोक लगाता है और यह प्रावधान करता है कि किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बनाए रखा जाए जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था.