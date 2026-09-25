संभल मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद विवाद मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
By Sumit Saxena
Published : September 25, 2026 at 7:31 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल की अदालत के आदेश पर कराए जा रहे सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने की. पीठ ने संभल की जामा मस्जिद की प्रबंधन कमेटी की ओर से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 मई, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी.
पीठ ने मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी और कुछ हिंदू पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की दलीलें सुनीं.
सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि राज्य पक्षों के संबंधित दावों में नहीं पड़ना चाहता. नटराज ने कहा, "राज्य के तौर पर, हम दोनों पक्षों के दावों के मामले में नहीं पड़ना चाहते."
उन्होंने आगे कहा कि राज्य के तौर पर "हम सभी के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध और बाध्य हैं" और उन्होंने 'पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991' के प्रावधानों का भी जिक्र किया.
1991 का कानून किसी भी पूजा स्थल को बदलने पर रोक लगाता है और यह प्रावधान करता है कि किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बनाए रखा जाए जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था.
हालांकि, अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद से जुड़ा विवाद इसके दायरे से बाहर रखा गया था. अहमदी ने तर्क दिया कि 1991 के कानून की व्याख्या से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ के समक्ष लंबित था.
12 दिसंबर, 2024 को दिए गए एक अहम आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को धार्मिक स्थलों—खासकर मस्जिदों और दरगाहों को वापस पाने की मांग करने वाले नए मुकदमों पर सुनवाई करने और पहले से लंबित मामलों में कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से तब तक के लिए रोक दिया है, जब तक कि आगे कोई निर्देश न मिल जाए.
पीठ ने 1991 के एक्ट के अलग-अलग प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल कोर्ट के आदेश पर होने वाले सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी और सर्वे के लिए सिविल कोर्ट के निर्देश को बरकरार रखा. हाई कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश और मुकदमा सुनवाई के योग्य थे.
ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी की जमानत की शर्त में ढील दी