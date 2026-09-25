सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी की जमानत की शर्त में ढील दी
चूंकि आरोपी मीरान हैदर की शादी 17 अक्टूबर को होनी है, इसलिए उन्हें 17 और 24 अक्टूबर को हाजिरी लगाने से छूट दी गई है.
By Sumit Saxena
Published : September 25, 2026 at 6:52 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी मीरान हैदर की जमानत की शर्तों में ढील दी और उसे हफ़्ते में दो बार के बजाय हर शनिवार को क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगाने को कहा.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने की. हैदर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने हैदर की शादी के कारण जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग की. पीठ के सामने यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट उन्हें इस मामले में राहत नहीं देगा.
पीठ ने कहा कि चूंकि हैदर की शादी 17 अक्टूबर को होनी है, इसलिए उन्हें 17 और 24 अक्टूबर को अपनी हाजिरी लगाने से छूट दी जाती है. पीठ ने साफ किया कि जमानत की बाकी शर्तें वैसी ही रहेंगी.
जमानत की शर्तों में यह शामिल था कि ट्रायल पूरा होने तक सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट न किया जाए और किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा न लिया जाए, या किसी सभा, रैली या मीटिंग को संबोधित न किया जाए या उसमें शामिल न हुआ जाए—चाहे वह फिजिकली हो या वर्चुअली.
दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने हैदर के लिए जमानत की शर्तों में ढील दिए जाने का विरोध नहीं किया.
पीठ ने कहा कि हैदर हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में हैदर के साथ-साथ कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी. साथ ही कोर्ट ने 11 शर्तें लगाईं और इस बात पर ज़ोर दिया कि आज़ादी का कोई भी गलत इस्तेमाल जमानत रद्द होने की वजह बनेगा.
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