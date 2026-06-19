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सुप्रीम कोर्ट का नीट-यूजी परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 21 जून को होने वाले नीट-यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के संबंध में दो अलग-अलग याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

ये मामले चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने आए. पीठ ने कहा कि याचिका पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी, जो पहले से ही परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. जब एक वकील ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लिखित किया, तो सीजेआई ने कहा, "नीट के सभी मामले जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने जाएंगे."

12 मई को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक के आरोपों के बीच मेडिकल एडमिशन के लिए 3 मई को हुए नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट), या नीट-यूजी को कैंसिल कर दिया था.

सीबीआई अभी मामले की जांच कर रही है, और 21 जून को दोबारा टेस्ट होना है. वकील अदील अहमद ने बेंच के सामने स्टूडेंट्स और नीट-यूजी कैंडिडेट्स की तरफ से दायर की गई एक अलग याचिका का जिक्र किया और तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की.

पीठ ने कहा कि इस याचिका पर जस्टिस नरसिम्हा की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई करेगी, जिसके पास पहले से ही परीक्षा से जुड़ी याचिकाएं हैं. याचिका में केंद्र और दूसरों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे उम्मीदवारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए 21 जून को परीक्षा कराने की संभावना पर फिर से विचार करें.