SC ने प्रसार भारती को BCCI की क्रिकेट टीम को 'टीम इंडिया' कहने से रोकने की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की क्रिक्रेट टीम को टीम इंडिया कहने से रोकने वाली याचिका खारिज कर दी है.
By Sumit Saxena
Published : January 22, 2026 at 2:34 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती, जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो चलाता है, को बीसीसीआई की क्रिकेट टीम को "टीम इंडिया" कहने से रोकने की मांग की गई थी.
यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के 8 अक्टूबर के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें वकील रीपक कंसल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया था.
सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह कोर्ट पर ऐसी याचिका का बोझ न डालें, क्योंकि यह सरासर उसके समय की बर्बादी है. बेंच ने कहा, “आप बस घर बैठकर याचिका का ड्राफ्ट तैयार कर लें. इस सब में क्या दिक्कत है? कोर्ट पर बोझ न डालें."
बेंच ने पूछा, "यह कोर्ट और आपके समय की सरासर बर्बादी है... यह क्या तर्क है? क्या आप कह रहे हैं कि टीम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती?" बेंच ने पूछा, "जो टीम हर जगह जाकर खेल रही है, वे गलत दिखा रहे हैं? बीसीसीआई को भूल जाइए, अगर दूरदर्शन या कोई दूसरी अथॉरिटी इसे टीम इंडिया के तौर पर दिखाती है, तो क्या यह टीम इंडिया नहीं है?"
याचिका में कहा गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को "टीम इंडिया" या "भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम" कहना जनता को गुमराह करता है और राष्ट्रीय प्रतीकों के इस्तेमाल से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करता है. याचिका में दावा किया गया कि बीसीसीआई, एक प्राइवेट संस्था होने के नाते, उसे "टीम इंडिया" नहीं कहा जाना चाहिए, "खासकर तब जब भारत सरकार से कोई मंज़ूरी नहीं है."
याचिका में कहा गया कि बीसीसीआई एक प्राइवेट सोसाइटी है और इसे न तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के तौर पर मान्यता मिली है और न ही आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2 के तहत पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर.
याचिका में यह भी दावा किया गया कि बीसीसीआई की टीम को "टीम इंडिया" कहना गलत जानकारी देना है और इससे प्रतीक और नाम अधिनियम और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का उल्लंघन हो सकता है, जो देश के नाम, झंडे और सिंबल के इस्तेमाल को नियंत्रित करता है.
