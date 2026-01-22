ETV Bharat / bharat

SC ने प्रसार भारती को BCCI की क्रिकेट टीम को 'टीम इंडिया' कहने से रोकने की याचिका खारिज की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती, जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो चलाता है, को बीसीसीआई की क्रिकेट टीम को "टीम इंडिया" कहने से रोकने की मांग की गई थी.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के 8 अक्टूबर के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें वकील रीपक कंसल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया था.

सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह कोर्ट पर ऐसी याचिका का बोझ न डालें, क्योंकि यह सरासर उसके समय की बर्बादी है. बेंच ने कहा, “आप बस घर बैठकर याचिका का ड्राफ्ट तैयार कर लें. इस सब में क्या दिक्कत है? कोर्ट पर बोझ न डालें."

बेंच ने पूछा, "यह कोर्ट और आपके समय की सरासर बर्बादी है... यह क्या तर्क है? क्या आप कह रहे हैं कि टीम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती?" बेंच ने पूछा, "जो टीम हर जगह जाकर खेल रही है, वे गलत दिखा रहे हैं? बीसीसीआई को भूल जाइए, अगर दूरदर्शन या कोई दूसरी अथॉरिटी इसे टीम इंडिया के तौर पर दिखाती है, तो क्या यह टीम इंडिया नहीं है?"