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EWS आरक्षण के लिए आय सीमा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, राजस्थान HC का आदेश बरकरार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के लिए 8 लाख रुपये की आय सीमा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. याचिका में सवाल उठाया गया था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 25 लाख रुपये सालाना फीस के साथ इस सीमा को कैसे जोड़ा जा सकता है.

यह मामला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

एक EWS कैंडिडेट की याचिका में कहा गया कि राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस हर साल 18.9 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इससे EWS कोटा असल में अप्रभावी हो जाता है, क्योंकि 8 लाख रुपये आय वर्ग वाले कैंडिडेट असल में पढ़ाई का इतना ज्यादा खर्च नहीं उठा सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखने का फैसला किया, जिसमें राज्य शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस स्ट्रक्चर को कानूनी तौर पर सही पाया गया था.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि प्राइवेट कॉलेजों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे सरकारी कॉलेजों की तरह रियायती फीस पर अपने कोर्स ऑफर करेंगे. पीठ ने कहा, "आप यह नहीं कह सकते कि प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान सरकारी संस्थान के बराबर फीस लेंगे. ऐसा नहीं हो सकता."

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई यह तर्क नहीं दे सकता कि प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है और इसलिए उसे सरकारी कॉलेज की फीस के बराबर होना चाहिए. पीठ ने कहा, "ये स्व-वित्त पोषित संस्थान हैं. सरकारी संस्थान को सरकार से ग्रांट (सब्सिडी) मिलती है. इसमें एक बड़ा अंतर है."