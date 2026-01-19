ETV Bharat / bharat

SC ने 2023 में याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2023 में उस पर 25 हजार रुपये की जगह 5 लाख का जुर्माना लगाया था.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 19, 2026 at 1:03 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखनऊ के एक वकील की उस अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि अक्टूबर 2023 में एक बेकार अर्जी दाखिल करने के लिए उन पर 25,000 रुपये के बजाय पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जो खुली अदालत में सुनाया गया था.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे.

बेंच ने वकील की 2023 के ऑर्डर में बदलाव की मांग वाली नई अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया. बेंच ने कहा, “हम ऑर्डर मानेंगे, और इसमें पांच लाख रुपये हैं.” सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, “ये सभी पब्लिसिटी पिटीशन हैं.”

वकील ने दावा किया कि बेंच ने जनहित याचिका दायर करने के लिए ओपन कोर्ट में उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. वकील ने कहा कि बाद में ऑर्डर में कॉस्ट के तौर पर पांच लाख रुपये शामिल थे, और अब कलेक्टर उस रकम की रिकवरी के लिए उनके खिलाफ एक्शन का प्रस्ताव दे रहे हैं.

अक्टूबर 2023 में, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ (अब रिटायर हो चुके) की अगुवाई वाली बेंच ने वकील अशोक पांडे की फाइल की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया था.

याचिका में मांग की गई थी कि जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर फिर से शपथ दिलाई जाए, क्योंकि संविधान के तहत शपथ नहीं ली गई थी.

2023 की जनहित याचिका में कहा गया था कि जब जस्टिस उपाध्याय ने उस साल 29 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी, तो उन्होंने अपना नाम लेने से पहले आई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, जो संविधान के तीसरे शेड्यूल का उल्लंघन था.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में कहा था समय आ गया है जब अदालत को ऐसी तुच्छ जनहित याचिकाओं में अनुकरणीय लागत लगानी चाहिए. इसलिए हम 5,00,000 रुपये के खर्च के साथ याचिका खारिज करते हैं, जिसे याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के अंदर इस कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिका में जस्टिस डी के उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नई शपथ दिलाने की मांग की गई है. इसमें यह भी कहा गया था कि गोवा, दमन और दीव के गवर्नर और मुख्यमंत्री को समारोह के लिए नहीं बुलाया गया था.

बेंच ने कहा था, "हमारा साफ मानना ​​है कि ऐसी बेकार जनहित याचिका कोर्ट का समय और ध्यान लेती हैं, जिससे कोर्ट का ध्यान ज़्यादा गंभीर मामलों से हट जाता है और कोर्ट के न्यायिक जनशक्तिऔर रजिस्ट्री की आधारभूत संरचना खत्म हो जाती है."

