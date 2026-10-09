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पिछड़े वर्गों को 34 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग को 34 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी मुद्दे पर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण संबंधी सरकारी आदेश को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की बेंच ने की. बेंच ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक सही आदेश दिया है. एक अक्टूबर को हाई कोर्ट ने दो सरकारी आदेश रद्द कर दिए थे, यह देखते हुए कि कोटा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं था कि हाई कोर्ट ने डेटा को भरोसेमंद न मानकर खारिज कर दिया. राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं था कि हाई कोर्ट ने डेटा को भरोसेमंद न मानकर खारिज कर दिया. बेंच ने पूछा कि हाई कोर्ट ने यह रिकॉर्ड करने में कहां गलती की कि जिस डेटा पर राज्य ने एकीकृत परिवार सर्वेक्षण का भी भरोसा किया है वह उपयुक्त नहीं है.