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सीजेआई के खिलाफ टिप्पणी पर घिरी केरल कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को रिट याचिका के रूप में दर्ज किया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई की मांग करने वाली एक शिकायत को रिट याचिका के रूप में दर्ज किया है. यह शिकायत सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से जुड़ी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को निशाना बनाया गया था.

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, वकील विनीत जिंदल ने 13 अक्टूबर को सीजेआई को एक शिकायत भेजी थी, जिसे 30 अक्टूबर को रिट याचिका के रूप में दर्ज कर लिया गया. वेबसाइट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई 6 नवंबर को होने की संभावना है. इसमें केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया है.

12 अक्टूबर को कांग्रेस केरल के आधिकारिक एक्स हैंडल पर सीजेआई के खिलाफ एक विवादित पोस्ट सामने आई. इसमें लिखा था कि, अगर कानून-व्यवस्था उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है तो अभी इस्तीफा दे दें. हम आपकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ले आएंगे जो इसे संभाल सके." बाद में इस पोस्ट को हटा दिया गया. जिंदल के पत्र में कहा गया है, "भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद एक संवैधानिक न्यायिक पद है. इसे ऐसा नहीं माना जा सकता कि इस पद पर बने रहना किसी राजनीतिक संगठन की मंजूरी या नाराजगी पर निर्भर हो." इसमें आगे कहा गया, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायिक फैसलों, टिप्पणियों और संस्थागत आचरण की आलोचना करने का अधिकार शामिल है. लेकिन यह संविधान और लागू कानूनों द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर होना चाहिए. हालांकि, जायज आलोचना और ऐसे आचरण के बीच फर्क करना जरूरी है, जो अदालत के अधिकार को कमजोर कर सकते हैं या न्याय प्रशासन में बाधा डाल सकते हैं."