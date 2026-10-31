सीजेआई के खिलाफ टिप्पणी पर घिरी केरल कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को रिट याचिका के रूप में दर्ज किया
12 अक्टूबर को कांग्रेस केरल के आधिकारिक एक्स हैंडल पर सीजेआई के खिलाफ एक विवादित पोस्ट सामने आई. सुमित सक्सेना की रिपोर्ट.
By Sumit Saxena
Published : October 31, 2026 at 7:22 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करने वाली एक शिकायत को रिट याचिका के रूप में दर्ज किया है. यह शिकायत सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से जुड़ी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को निशाना बनाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, वकील विनीत जिंदल ने 13 अक्टूबर को सीजेआई को एक शिकायत भेजी थी, जिसे 30 अक्टूबर को रिट याचिका के रूप में दर्ज कर लिया गया. वेबसाइट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई 6 नवंबर को होने की संभावना है. इसमें केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया है.
12 अक्टूबर को कांग्रेस केरल के आधिकारिक एक्स हैंडल पर सीजेआई के खिलाफ एक विवादित पोस्ट सामने आई. इसमें लिखा था कि, अगर कानून-व्यवस्था उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है तो अभी इस्तीफा दे दें. हम आपकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ले आएंगे जो इसे संभाल सके." बाद में इस पोस्ट को हटा दिया गया.
जिंदल के पत्र में कहा गया है, "भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद एक संवैधानिक न्यायिक पद है. इसे ऐसा नहीं माना जा सकता कि इस पद पर बने रहना किसी राजनीतिक संगठन की मंजूरी या नाराजगी पर निर्भर हो."
इसमें आगे कहा गया, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायिक फैसलों, टिप्पणियों और संस्थागत आचरण की आलोचना करने का अधिकार शामिल है. लेकिन यह संविधान और लागू कानूनों द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर होना चाहिए. हालांकि, जायज आलोचना और ऐसे आचरण के बीच फर्क करना जरूरी है, जो अदालत के अधिकार को कमजोर कर सकते हैं या न्याय प्रशासन में बाधा डाल सकते हैं."
पत्र में कहा गया है कि एक राजनीतिक संगठन द्वारा सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया यह बयान, जो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति को लक्षित करता है एक सवाल खड़ा करता है. पत्र में पूछा गया है, "क्या इसके पूरे तथ्यात्मक और कानूनी संदर्भ को देखने पर यह स्वीकार्य राजनीतिक आलोचना की सीमा के भीतर रहता है या फिर इस पर 'अदालत की आपराधिक अवमानना' (क्रिमिनल कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट) से जुड़े कानूनों के तहत विचार किया जाना चाहिए."
जिंदल ने कहा कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का ध्यान 12 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट परिसर के पास कांग्रेस नेताओं और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा किए गए राजनीतिक प्रदर्शन और नारेबाजी की ओर भी दिलाना चाहते हैं. बताया जा रहा है कि इसमें राहुल गांधी और अन्य राजनीतिक पदाधिकारी भी शामिल थे.
हालांकि, जिंदल ने एक स्पष्टीकरण भी जोड़ा. पत्र में कहा गया है, "केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, किसी वैध जगह पर राजनीतिक नारे लगाना, या सुप्रीम कोर्ट के आसपास राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी होना अपने आप में अदालत की अवमानना या कोई अन्य अपराध नहीं माना जा सकता." यह घटनाक्रम, केपीसीसी द्वारा सीजेआई से बिना शर्त माफी मांगने के कुछ दिनों बाद सामने आया है.
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