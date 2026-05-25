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कॉकरोच जनता पार्टी की जांच की मांग वाली याचिका पर SC का तुरंत सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पेश वकील एनके गोस्वामी से कहा कि वे इस मुद्दे को इतनी भावुकता से न लें.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 25, 2026 at 2:31 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े नकली वकीलों और गतिविधियों के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया. सीजेपी एक व्यंग्यात्मक डिजिटल संगठन है जिसने हाल ही में सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया. बेंच ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एन के गोस्वामी से कहा कि वे इस मुद्दे को इतनी भावुकता से न लें.

गोस्वामी ने कहा कि सीजेआई के स्पष्टीकरण के बावजूद, एक तोड़-मरोड़कर और गलत इरादे से कही जाने वाली बात जारी थी. सीजेआई ने कहा, "इसे इतना भावुकता से मत लो."

एक और वकील ने कहा कि वे नकली लॉ डिग्री के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. वकील ने जोर देकर कहा कि कोर्टरूम एक्सचेंज का इस्तेमाल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता.

सीजेआई ने जवाब दिया, "ऐसी कोई बड़ी तात्कालिकता नहीं है. हम देखेंगे." याचिका में कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कही गई बातों के कथित कमर्शियल इस्तेमाल में शामिल लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है.

इसमें फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करके वकालत करने वाले कथित नकली वकीलों की जांच की मांग की गई. याचिका में न्यायिक कार्यवाही के गलत इस्तेमाल पर भी चिंता जताई गई और दावा किया गया कि अदालती कार्यवाही के दौरान की गई टिप्पणियों और बातों का इस्तेमाल प्रचार अभियान के लिए किया जा रहा है.

सीजेपी हाल ही में तब सामने आया जब सीजेआई सूर्यकांत की "कॉकरोच" और "पैरासाइट्स" वाली टिप्पणी पर विवाद हुआ. यह टिप्पणी 15 मई को एक वकील के लिए वरिष्ठ पदनाम से जुड़ी याचिका पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान की गई थी.

16 मई को, सीजेआई ने अपनी बात पर कड़े शब्दों में सफाई देते हुए कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स से "दुख" हुआ, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने युवकों की आलोचना की थी.

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी बातें खास तौर पर "नकली और बोगस डिग्री" के जरिए लीगल प्रोफेशन में आने वाले लोगों के लिए थीं और "मीडिया के एक हिस्से ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया."

ये भी पढ़ें- 'पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया', NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

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