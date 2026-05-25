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कॉकरोच जनता पार्टी की जांच की मांग वाली याचिका पर SC का तुरंत सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े नकली वकीलों और गतिविधियों के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया. सीजेपी एक व्यंग्यात्मक डिजिटल संगठन है जिसने हाल ही में सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया. बेंच ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एन के गोस्वामी से कहा कि वे इस मुद्दे को इतनी भावुकता से न लें. गोस्वामी ने कहा कि सीजेआई के स्पष्टीकरण के बावजूद, एक तोड़-मरोड़कर और गलत इरादे से कही जाने वाली बात जारी थी. सीजेआई ने कहा, "इसे इतना भावुकता से मत लो." एक और वकील ने कहा कि वे नकली लॉ डिग्री के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. वकील ने जोर देकर कहा कि कोर्टरूम एक्सचेंज का इस्तेमाल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता. सीजेआई ने जवाब दिया, "ऐसी कोई बड़ी तात्कालिकता नहीं है. हम देखेंगे." याचिका में कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कही गई बातों के कथित कमर्शियल इस्तेमाल में शामिल लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है.