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भ्रष्टाचार मामला: पूर्व DMK मंत्री को मिली राहत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट के हाल के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें पूर्व मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) नेता ईवी वेलु के खिलाफ करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने आया. बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट पहले ही वेलु को जांच में शामिल होने का निर्देश दे चुका है. सुनवाई के दौरान, तमिलनाडु सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने एक रद्द करने वाले मामले में गिरफ्तारी पर पूरी तरह रोक लगा दी, जबकि इसके लिए कोई खास प्रार्थना भी नहीं की गई थी.

वेलु की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि, तमिलनाडु में सत्ता बदलने के बाद उनके मुवक्किल पर मुकदमा चलाया जा रहा था. रोहतगी ने दलील दी कि तमिलनाडु में सत्ता बदलने के बाद उनके मुवक्किल पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि सरकार बदलते ही एफआईआर दर्ज की गईं और आगे और भी होंगी.