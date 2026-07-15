SC ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ वीडियो के सर्कुलेशन को रोकने की याचिका को खारिज किया
रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इन्फ्लुएंसर ने जून में एक पॉडकास्ट के दौरान पैगंबर मुहम्मद, उनके परिवार के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक कमेंट्स किए थे.
By Sumit Saxena
Published : July 15, 2026 at 2:20 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक इन्फ्लुएंसर द्वारा कथित तौर पर किए गए आपत्तिजनक कमेंट्स को सर्कुलेट होने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.
यह मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच के सामने आया. पिटीशनर के वकील ने कहा कि यह एक पॉडकास्ट में की गई कुछ बातों से जुड़ा है, जिससे एक खास धार्मिक समुदाय को ठेस पहुंची है. उन्होंने आगे कहा कि अभी सोशल मीडिया पर कोई सेंसरशिप नहीं है, संवैधानिक चुप्पी है और इस कोर्ट को किसी न किसी स्टेज पर दखल देना ही चाहिए. वकील ने कहा, 'पूरे भारत में लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं और लोग रील बना रहे हैं.'
जस्टिस नरसिम्हा ने मौखिक रूप से कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आर्टिकल 32 के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया जा सके. उन्होंने कहा, 'हम समझते हैं. ये आर्टिकल 32 की याचिकाएँ किसी और काम के लिए है.' बेंच ने कहा, 'कानून में जो इजाजत है, वही कार्रवाई करें.'
बेंच को बताया गया कि एक एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है. जस्टिस नरसिम्हा ने मौखिक रूप से कहा, 'इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश...' वकील ने साफ किया कि याचिका में एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई निर्देश नहीं मांगा गया है. वकील ने कहा, 'हम बस सोशल मीडिया पर इन चीजों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं.'
जस्टिस अराधे ने वकील से पूछा कि क्या उन्हें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन) रूल्स, 2009 के बारे में पता है. बेंच ने कहा, '2009 के रूल्स के तहत अथॉरिटी से संपर्क करें. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह पिटीशन पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद वकील ने इसे वापस ले लिया. यह पिटीशन एमडी अनस चौधरी ने फाइल की थी.
कथित तौर पर एक प्रभावशाली व्यक्ति ने जून में एक पॉडकास्ट के दौरान पैगंबर मुहम्मद और उनके परिवार के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इस घटना के कारण प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई.