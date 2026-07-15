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SC ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ वीडियो के सर्कुलेशन को रोकने की याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया जिसमें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक इन्फ्लुएंसर द्वारा कथित तौर पर किए गए आपत्तिजनक कमेंट्स को सर्कुलेट होने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. यह मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच के सामने आया. पिटीशनर के वकील ने कहा कि यह एक पॉडकास्ट में की गई कुछ बातों से जुड़ा है, जिससे एक खास धार्मिक समुदाय को ठेस पहुंची है. उन्होंने आगे कहा कि अभी सोशल मीडिया पर कोई सेंसरशिप नहीं है, संवैधानिक चुप्पी है और इस कोर्ट को किसी न किसी स्टेज पर दखल देना ही चाहिए. वकील ने कहा, 'पूरे भारत में लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं और लोग रील बना रहे हैं.' जस्टिस नरसिम्हा ने मौखिक रूप से कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आर्टिकल 32 के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया जा सके. उन्होंने कहा, 'हम समझते हैं. ये आर्टिकल 32 की याचिकाएँ किसी और काम के लिए है.' बेंच ने कहा, 'कानून में जो इजाजत है, वही कार्रवाई करें.'