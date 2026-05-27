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सुप्रीम कोर्ट ने शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

कोच पर यौन उत्पीड़न के लगे आरोप. जूनियर खिलाड़ी ने कराया था मामला दर्ज.

SC
सुप्रीम कोर्ट (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 5:21 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. भारद्वाज पर फरीदाबाद के एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बाल यौन संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत आरोप हैं.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे बी परदीवाला और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने की. भारद्वाज की ओर से वकील अजय पाल ने बेंच के समक्ष पैरवी की. भारद्वाज पर आरोप है कि उन्होंने जिस लड़की को प्रशिक्षण दे रहे थे, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और उसे धमकाया भी.

यह घटना कथित तौर पर दिसंबर 2025 के मध्य में घटी थी.जस्टिस परदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने भारद्वाज द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. भारद्वाज ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 17 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था.

22 जनवरी को फरीदाबाद की एक नामित पॉक्सो अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. भारद्वाज ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी. 6 जनवरी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 (जो गंभीर यौन उत्पीड़न से संबंधित है) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 351(2) (जो आपराधिक धमकी से संबंधित है) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.जनवरी में, फरीदाबाद पुलिस द्वारा भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने उन्हें निलंबित कर दिया था.

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