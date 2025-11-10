ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट का MP अमृतपाल की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष अमृतपाल की याचिका का उल्लेख किया गया. शुरुआत में ही न्यायमूर्ति कुमार ने उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा. उनकी ओर से पेश वकील ने दलील दी कि सिंह पिछले ढाई साल से नजरबंदी में हैं. पूरी नजरबंदी एक प्राथमिकी पर आधारित है. इसमें आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है.

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को अपनी याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल करने को कहा. शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से छह सप्ताह के भीतर उनकी याचिका पर निर्णय लेने को कहा.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कट्टरपंथी उपदेशक और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया.

उन्होंने कहा कि पीठ ने हाल ही में एक अन्य मामले में दायर एक अन्य नजरबंदी याचिका पर विचार किया था. इसमें उन्होंने अपने पति की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंदी को अवैध घोषित करने की मांग की थी. न्यायमूर्ति कुमार ने जवाब दिया कि वह मामला अलग था.

शुरुआत में न्यायालय ने कहा कि वह उनकी याचिका पर जनवरी या फरवरी 2026 में ही विचार कर सकता है, लेकिन चूँकि याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे केवल देरी होगी, न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अनुरोध करेगा कि वह मामले का निपटारा 6 सप्ताह के भीतर कर दे.

बता दें कि पंजाब सरकार ने 'वारिस पंजाब दे' संगठन के प्रमुख और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) को एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया था. अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ जेल में है. गौरतलब है कि अप्रैल 2023 से वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह अन्य खालिस्तानी कैदियों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में बंद है. फरवरी 2023 में अजनाला पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में कथित संलिप्तता के लिए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कैद किया गया.