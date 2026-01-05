ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने PM मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने से रोकने की याचिका खारिज की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर रस्मी 'चादर' चढ़ाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, और कहा कि यह मामला न्याय के लायक नहीं है.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. याचिका में केंद्र सरकार और उसके संगठनों द्वारा इस्लामिक विद्वान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अजमेर दरगाह को राज्य द्वारा दिए जाने वाले औपचारिक सम्मान और प्रतीकात्मक पहचान को भी चुनौती दी गई थी.

याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह और अन्य की ओर से पेश हुए वकील बरुण सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 'चादर' चढ़ाने की प्रथा, जिसकी शुरुआत 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तब से बिना किसी कानूनी या संवैधानिक आधार के जारी है.

बेंच ने वकील से कहा, “यह कोर्ट कोई कमेंट नहीं करेगा क्योंकि यह मामला न्यायोचित नहीं है. सिन्हा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में एक सिविल केस पेंडिंग है, जिसमें दावा किया गया है कि दरगाह शिव मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई थी.