CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ FIR रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज
हाई कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी थी.
Published : February 16, 2026 at 8:30 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2016 की एफआईआर को रद्द करने के तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की बेंच के समक्ष आया. अदालत ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक लड़ाई अदालतों में नहीं लड़ी जानी चाहिए.
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने याचिकाकर्ता एन पेद्दी राजू को एक साहसी वादी बताया. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर सूक्ष्मता से विचार किया और पाया कि प्रतिवादी संख्या 2 (रेवंत रेड्डी) के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है.
बेंच ने कहा कि वह मुख्यमंत्री को क्लीन चिट नहीं दे रही है, लेकिन हाई कोर्ट के विचार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बिल्कुल ठीक और अधिक प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं. लूथरा ने कहा कि पहले उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट के जज पर आरोप लगाए थे.
हाई कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी थी. मुकदमेबाजी के पहले दौर में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज के खिलाफ लगाए गए निंदनीय और अपमानजनक आरोपों पर बहुत कड़ा संज्ञान लिया था, जिसने मुख्यमंत्री के पक्ष में आदेश पारित किया था.
हालांकि, बेंच ने वादी एन पेड्डी राजू और दो वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी थी, जिन्हें आगाह किया गया था कि इस तरह का आचरण न्यायिक प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया था क्योंकि तेलंगाना हाई कोर्ट के जज ने दोषी वादी और उसके दो वकीलों द्वारा मांगी गई माफी स्वीकार कर ली थी.
2016 में गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. शिकायत में रेड्डी को आरोपी संख्या 3 के रूप में नामित किया गया है. एससी म्यूचुअल एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड से जुड़े शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि रेवंत रेड्डी की शह पर, उनके भाई कोंडल रेड्डी और अन्य ने गोपनपल्ली गांव में सोसाइटी की जमीन पर अतिक्रमण किया और जमीन पर कब्जा करने के इरादे से अर्थ-मूविंग मशीन का उपयोग करके दो कमरों को ध्वस्त कर दिया.
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने उसके खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की. बाद में सीएम रेड्डी ने मामले को रद्द करने की मांग करते हुए 2020 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
