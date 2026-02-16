ETV Bharat / bharat

CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ FIR रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

रेवंत रेड्डी के खिलाफ FIR रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2016 की एफआईआर को रद्द करने के तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की बेंच के समक्ष आया. अदालत ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक लड़ाई अदालतों में नहीं लड़ी जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने याचिकाकर्ता एन पेद्दी राजू को एक साहसी वादी बताया. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर सूक्ष्मता से विचार किया और पाया कि प्रतिवादी संख्या 2 (रेवंत रेड्डी) के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है. बेंच ने कहा कि वह मुख्यमंत्री को क्लीन चिट नहीं दे रही है, लेकिन हाई कोर्ट के विचार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बिल्कुल ठीक और अधिक प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं. लूथरा ने कहा कि पहले उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट के जज पर आरोप लगाए थे. हाई कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी थी. मुकदमेबाजी के पहले दौर में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज के खिलाफ लगाए गए निंदनीय और अपमानजनक आरोपों पर बहुत कड़ा संज्ञान लिया था, जिसने मुख्यमंत्री के पक्ष में आदेश पारित किया था.