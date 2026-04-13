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सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका को 3 जजों की बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ के पासपोर्ट रिलीज से जुड़े मामले को तीन जजों की बेंच को भेज दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट (AFP)
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By Sumit Saxena

Published : April 13, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की पासपोर्ट जारी करने की अर्जी को तीन जजों की बेंच को भेज दिया.

2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर डॉक्यूमेंट्स बनाने के मामले में जमानत की शर्त के तौर पर पासपोर्ट कोर्ट में जमा किया गया था.

यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने आया. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल बेंच के सामने सीतलवाड़ की तरफ से पेश हुए.

सिब्बल ने कहा कि बेल के लिए लगाई गई शर्तों में से एक यह थी कि सामाजिक कार्यकर्ता का पासपोर्ट सेशंस कोर्ट की हिरासत में रहेगा. दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह मामला सीजेआई (CJI) सूर्यकांत के सामने रखे. बेंच ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता को जमानत तीन जजों की बेंच ने दी थी.

जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा के बाद हुए दंगों के मामलों में बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर डॉक्यूमेंट्स बनाने के मामले में उन्हें नियमित जमानत दे दी थी, जबकि उन्हें राहत देने से मना करने वाले गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को "उलटा" बताया था.

हाई कोर्ट के 1 जुलाई, 2023 के ऑर्डर को रद्द करते हुए, तीन जजों की बेंच ने कहा कि सीतलवाड़ से हिरासत में पूछताछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मामले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है और ज़्यादातर सबूत डॉक्यूमेंट्री हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सीतलवाड़ का पासपोर्ट, जो उन्होंने पहले ही जमा कर दिया था, सेशन कोर्ट की कस्टडी में रहेगा और उन्हें गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर, जकिया जाफरी के मामले में 24 जून, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दर्ज की गई थी. जकिया जाफरी कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा हैं, जो सांप्रदायिक दंगों के दौरान गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में मारे गए लोगों में से एक थे.

उन्होंने गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के नतीजों के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने वाले हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर, 2017 के आदेश को चुनौती दी.

ये भी पढ़ें- हाई कोर्ट ने NDPS मामले में जमानत याचिका खारिज की, कहा, ट्रायल 'मैकेनिकल तरीके से' टाला गया

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