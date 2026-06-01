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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संस्था की ट्रिब्यूनल में कोर्ट फीस में छूट संबंधी याचिका पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल की कार्रवाई में वक्फ संस्थाओं को कोर्ट फीस में छूट देने के कानूनी आधार पर सवाल उठाया.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : June 1, 2026 at 7:10 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने होने वाली कार्यवाही में वक्फ संस्थाओं को कोर्ट फीस देने से छूट देने के कानूनी आधार पर सवाल उठाया. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की बेंच ने की.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एजाज मकबूल ने गुजरात हाई कोर्ट के दिसंबर 2025 के फैसले को चुनौती देने वाले अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा. जस्टिस नरसिम्हा ने हालांकि मकबूल से अदालती शुल्क से छूट के दावे के आधार पर सवाल किया.

जस्टिस नरसिम्हा ने मकबूल से कोर्ट फीस से छूट का दावा करने के आधार के बारे में पूछा. उन्होंने पूछा, “छूट कैसे मिल सकती है? वह कौन सा कानून है जो आपको अदालती शुल्क से छूट मांगने की अनुमति देता है?”

मकबूल ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे को विस्तार से जवाब दाखिल करेंगे और अदालत से सुनवाई को सात अगस्त तक स्थगित करने का आग्रह किया. बेंच ने यह टिप्पणी गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए की.

हाई कोर्ट ने कोर्ट फीस न देने पर वक्फ केस खारिज करने के फैसले को सही ठहराया था. कोर्ट ने अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया था कि वक्फ संस्थाओं को स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने कोर्ट फीस देने से छूट नहीं है.

हाई कोर्ट ने कहा कि वक्फ संस्थाओं को गुजरात स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने वक्फ एक्ट के सेक्शन 83 के तहत शुरू की गई कार्रवाई के लिए कोर्ट फीस देने से कोई पूरी छूट या छूट नहीं है. हाई कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया कि कोर्ट फीस नहीं देनी होगी, क्योंकि सेक्शन 83 के तहत कार्रवाई शिकायत या मुकदमे के बजाय आवेदन के जरिए शुरू की जाती है.

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