सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी आंसर की के सीमित खुलासे को लेकर NBEMS से सवाल किया
नीट पीजी परीक्षा की आंसर की और प्रश्नपत्र सार्वजनिक करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एनबीईएमएस से स्पष्टीकरण मांगा है.
By Sumit Saxena
Published : November 2, 2026 at 6:51 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट-पीजी परीक्षा में 'आंसर-की' (उत्तर कुंजी) जारी करने की ‘आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड’ (NBEMS) की नीति पर असंतोष जताया. साथ ही, कोर्ट ने इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा है कि उम्मीदवारों को 'आंसर-की' तक केवल सीमित पहुंच ही क्यों दी जा रही है.
यह मामला जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के सामने आया. पीठ ने एनबीईएमएस से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा कि उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र की एक प्रति अपने पास रखने की अनुमति देने से परीक्षा की शुचिता (integrity) कैसे प्रभावित हो सकती है.
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड’ (NBEMS) लिखित रूप में अपना पक्ष रखेगा कि प्रश्नों का खुलासा करने से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-परास्नातक (नीट-पीजी) परीक्षाओं की शुचिता कैसे प्रभावित हो सकती है.”
सुनवाई के दौरान, एनबीईएमएस द्वारा प्रश्न उजागर करने से हिचकिचाने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए, एक वकील ने दलील दी कि पिछले वर्षों के नीट-पीजी प्रश्न-पत्र अमेजन पर बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध थे.
एनबीईएमएस के वकील ने तर्क दिया कि प्रश्नों की संख्या बहुत सीमित थी और देश भर के विशेषज्ञों ने प्रश्न बैंक तैयार करने में योगदान दिया था, इसलिए यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है.
जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा: “पारदर्शिता का क्या होगा? आप जो कर रहे हैं, उसके बारे में आपको और अधिक स्पष्टीकरण देने की जरूरत है. हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं. आपको हमें ठीक-ठीक समझाना होगा कि आपकी स्थिति किसी अन्य परीक्षा से अलग क्यों है.”
पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि यदि एनबीईएमएस हर साल खुद ही प्रश्न उजागर करना शुरू कर दे, तो अगले पांच-छह वर्षों में हमारे सभी प्रश्न सामने आ जाएंगे.
वकील ने कहा, “यह एक मुश्किल दस्तावेज है… हम नहीं चाहते कि उनके पास इसकी चाबी हो.”
यह पीठ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET)-पोस्टग्रेजुएट (PG) परीक्षाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी. इन मुद्दों में पारदर्शिता के तहत 'आंसर की' (उत्तर कुंजी) का खुलासा करना भी शामिल है.
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