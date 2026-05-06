सुप्रीम कोर्ट ने बोहरा समाज में बहिष्कार पर 40 साल पुरानी जनहित याचिका की वैधता पर सवाल उठाया
सुप्रीम कोर्ट ने दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के बहिष्कार पर 40 साल पुरानी PIL की वैधता पर सवाल उठाए.
By Sumit Saxena
Published : May 6, 2026 at 9:05 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की 1986 में दाखिल की गई एक जनहित याचिका की वैधता को लेकर सवाल उठाया है. इसमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या इस करीबी समुदाय का सुप्रीम लीडर अपने किसी भी सदस्य को समाज से बहिष्कृत कर सकता है और क्या यह अभ्यास एक धार्मिक अभ्यास के तौर पर संवैधानिक रूप से संरक्षित है.
1986 में, दाऊदी बोहरा समुदाय के सेंट्रल बोर्ड ने एक जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब के केस में 1962 के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन एक्ट, 1949 को रद्द कर दिया गया था, जिससे समुदाय के किसी भी सदस्य को समाज से बाहर करना गैर-कानूनी हो गया था.
सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ केरल के सबरीमला मंदिर समेत धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और दाऊदी बोहरा समेत कई धर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली धार्मिक आजादी के दायरे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है. बेंच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल हैं.
सुनवाई के दौरान, सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने 9 जजों की बेंच के सामने दलील दी कि वह सुधारवादी दाऊदी बोहराओं के एक ग्रुप और एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके पिता, स्वर्गीय असगर अली इंजीनियर, समाज से निकाले जाने के शिकार थे और उनके परिवार को इस वजह से तकलीफें झेलनी पड़ीं. वकील ने कहा कि दाऊदी बोहरा समुदाय में धर्म से निकाला जाना सीधे तौर पर इंसानी इज्जत पर असर डालता है, ठीक वैसे ही जैसे पारसी औरतों को दूसरे धर्म में शादी करने पर धार्मिक बुराई का सामना करना पड़ता है.
रामचंद्रन ने बेंच के सामने कहा कि दाऊदी बोहरा पंथ के मुखिया को 'दाई' कहा जाता है, जो शिया मुसलमानों का एक पंथ है. उन्होंने कहा कि दाई को खुद 21वें इमाम का प्रतिनिधि माना जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे एकांत में चले गए हैं. उन्होंने कहा कि दाऊदी बोहरा धर्म की खास बात यह है कि दाई ही सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे, जवानी में आने पर, सभी मामलों में दाई के प्रति पूरी वफादारी की कसम खाते हैं.
उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ धार्मिक अनुशासन लागू करने के बारे में नहीं है, जिसकी जरूरत हर धर्म को अपने लोगों को बचाने के लिए होती है. सीनियर वकील ने जोर दिया कि सवाल सजा के अनुपात और इंसानी इज्जत पर उसके असर के बारे में है.
जस्टिस नागरत्ना ने पूछा, "आप हमसे संविधान के आर्टिकल 32 के तहत याचिका दाखिल करके एक फैसले को रद्द करने के लिए कह रहे हैं. यह टिप्पणी करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को 'एक जैसा' रहना होगा और वह रातों-रात रंग नहीं बदल सकता. जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि संविधान बेंच के फैसलों के खिलाफ आर्टिकल 32 की याचिकाओं पर कैसे विचार किया जा सकता है.
जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "दो जजों की बेंच कल यह कर सकती है. हम चिंतित हैं, यह इस कोर्ट की प्रैक्टिस का एक गंभीर मामला है." रामचंद्रन ने जवाब दिया कि वह इस सवाल का जवाब 'निष्पक्ष और सीधे' देंगे, लेकिन बाद में...
जस्टिस नागरत्ना ने फिर कहा, "जब तक आप इससे उबर नहीं जाते, हम आपकी मेरिट पर कैसे सुन सकते हैं. जब तक यह हल नहीं हो जाता, हम मेरिट पर किसी पिटीशन पर विचार नहीं कर सकते…" "कल, हम मेरिट पर कह रहे थे कि सबरीमाला में उस रिट याचिका पर क्यों विचार किया गया. बेंच ने कहा, "आज हम अपना रंग नहीं बदल सकते और यह नहीं कह सकते कि आपकी रिट याचिका पर भी क्यों विचार किया जाना चाहिए."
मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन पर सवालों की बौछार कर दी, जिसकी जनहित पर सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी और उसके धार्मिक विश्वास और विवेक पर सवाल उठाया था. सुनवाई गुरुवार को जारी रहेगी.
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