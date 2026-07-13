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पूर्व PM के बेटे की फिर बढ़ेगी मुश्किल? हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कर्नाटक सरकार की उस याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने जनता दल (सेक्युलर) के नेता और विधायक एच डी रेवन्ना के खिलाफ उनकी पूर्व घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज कराए गए मामले में महिला की शालीनता भंग करने के आरोप को खारिज कर दिया था. मामले की सुनवाई जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने की.

पिछले साल नवंबर में, हाई कोर्ट ने एच डी रेवन्ना के खिलाफ महिला की शालीनता भंग करने के आरोप को तो हटा दिया था, लेकिन यौन उत्पीड़न (IPC की धारा 354A) के आरोप को बरकरार रखा था. हाई कोर्ट ने निचली अदालत को यह जांचने का निर्देश दिया था कि क्या शिकायत दर्ज करने में हुई देरी को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 468 के तहत माफ किया जा सकता है.

आज सुनवाई के दौरान, बेंच ने ध्यान दिया कि घरेलू सहायिका ने एच डी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना (पिता-पुत्र की जोड़ी) के खिलाफ अलग-अलग तरह के आरोप लगाए हैं. बेंच ने कर्नाटक सरकार से सवाल किया कि जब हाई कोर्ट ने IPC की धारा 354 के तहत आरोप हटा दिए थे, तब सरकार ने उस आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी थी? इसके साथ ही बेंच ने राज्य सरकार को थोड़ा अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा.

बेंच ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि निचली अदालतों ने इन आरोपों को किस तरह संभाला. बेंच ने सवाल किया, "हाई कोर्ट आरोपों को कैसे बदल सकता है? अदालत ने मामले का संज्ञान लिया था. क्या अब आपको धारा 354 (महिला की शालीनता भंग करना) से भी बरी कर दिया गया है?" दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने एच डी रेवन्ना को नोटिस जारी किया और उनके वकील को राज्य सरकार की याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा.