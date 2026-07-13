पूर्व PM के बेटे की फिर बढ़ेगी मुश्किल? हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

पूर्व PM के बेटे की फिर बढ़ेगी मुश्किल? हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार
कोर्ट ने पूछा कि हाई कोर्ट ने महिला की शालीनता भंग करने के आरोप (धारा 354) को कैसे हटा दिया? जानिए क्या है पूरा मामला.
By Sumit Saxena
Published : July 13, 2026 at 3:11 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कर्नाटक सरकार की उस याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने जनता दल (सेक्युलर) के नेता और विधायक एच डी रेवन्ना के खिलाफ उनकी पूर्व घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज कराए गए मामले में महिला की शालीनता भंग करने के आरोप को खारिज कर दिया था. मामले की सुनवाई जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने की.
पिछले साल नवंबर में, हाई कोर्ट ने एच डी रेवन्ना के खिलाफ महिला की शालीनता भंग करने के आरोप को तो हटा दिया था, लेकिन यौन उत्पीड़न (IPC की धारा 354A) के आरोप को बरकरार रखा था. हाई कोर्ट ने निचली अदालत को यह जांचने का निर्देश दिया था कि क्या शिकायत दर्ज करने में हुई देरी को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 468 के तहत माफ किया जा सकता है.
आज सुनवाई के दौरान, बेंच ने ध्यान दिया कि घरेलू सहायिका ने एच डी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना (पिता-पुत्र की जोड़ी) के खिलाफ अलग-अलग तरह के आरोप लगाए हैं. बेंच ने कर्नाटक सरकार से सवाल किया कि जब हाई कोर्ट ने IPC की धारा 354 के तहत आरोप हटा दिए थे, तब सरकार ने उस आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी थी? इसके साथ ही बेंच ने राज्य सरकार को थोड़ा अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा.
बेंच ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि निचली अदालतों ने इन आरोपों को किस तरह संभाला. बेंच ने सवाल किया, "हाई कोर्ट आरोपों को कैसे बदल सकता है? अदालत ने मामले का संज्ञान लिया था. क्या अब आपको धारा 354 (महिला की शालीनता भंग करना) से भी बरी कर दिया गया है?" दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने एच डी रेवन्ना को नोटिस जारी किया और उनके वकील को राज्य सरकार की याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा.
एच डी रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के बेटे और जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं. केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी उनके छोटे भाई हैं. एच डी रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तब सामने आए, जब उनके बेटे और हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार और यौन शोषण के कई मामले दर्ज किए गए थे.
प्रज्वल रेवन्ना मामले की एक शिकायतकर्ता ने एच डी रेवन्ना पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. प्रज्वल रेवन्ना को उनके खिलाफ दर्ज चार मामलों में से एक में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ये मामले तब सामने आए, जब 26 अप्रैल 2024 को हासन में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, कथित तौर पर उनसे जुड़े अश्लील वीडियो वाली पेन-ड्राइव बांटी गई थीं.
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