सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के कोर्ट में लंबित 35 साल पुराने आपराधिक केस को रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि तेजी से ट्रायल का अधिकार भी मानवाधिकार है.
Published : May 12, 2026 at 9:02 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में प्रयागराज के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (रेलवे) के सामने लंबित 35 साल पुराने एक आपराधिक केस को रद्द कर दिया. सिस्टम की देरी की कड़ी आलोचना करते हुए शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि तेजी से ट्रायल का अधिकार भी मानवाधिकार है और कोई भी सभ्य समाज किसी आरोपी को इससे मना नहीं कर सकता. अदालत ने यह भी कहा कि "तेजी से ट्रायल का अधिकार एक अमूर्त या भ्रामक सुरक्षा बनकर नहीं रहना चाहिए".
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा, "त्वरित सुनवाई (Speedy Trial) निष्पक्ष सुनवाई का एक अनिवार्य हिस्सा है. इसलिए, हमारा मानना है कि स्पीडी ट्रायल का अधिकार भी एक मानवाधिकार है और कोई भी सभ्य समाज किसी आरोपी को इससे मना नहीं कर सकता."
पीठ ने कहा कि समाज की हमेशा यह चिंता होनी चाहिए कि असली गुनहगार को जल्द से जल्द सजा मिले और आरोपी को अपने आस-पास के शक के बादल हटाने और 'आरोपी' का लेबल हटाने का जल्दी मौका मिले.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आपराधिक विचाराधीनता, अंडरट्रायल जेल और ज्यूडिशियल वैकेंसी की बड़ी ज्यूडिशियल जांच के लिए भी कार्यवाही को बढ़ाया.
सीनियर पुलिस ऑफिसर कैलाश चंद्र कापरी की ओर से वकील राजेश जी इनामदार और शाश्वत आनंद पेश हुए.
पीठ ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और प्रयागराज (पूर्व नाम इलाहाबाद) के जीआरपी रामबाग पुलिस स्टेशन में 1989 में दर्ज प्राथमिकी से उत्पन्न 1991 से लंबित कार्यवाही को रद्द करने से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इनकार को खारिज कर दिया.
पीठ ने न्याय वितरण प्रणाली (Justice Delivery System) के बारे में भी कड़ी टिप्पणी की. पीठ ने कहा कि दशकों से न्यायिक फैसलों और गाइडलाइंस के बावजूद, जमीन पर बहुत कम बदलाव आया है. पीठ ने कहा, "हमें हैरानी है कि इस कोर्ट ने कम से कम दो दशकों में ऊपर बताई गई कितनी ऐसी गाइडलाइंस जारी की होंगी. गाइडलाइंस सिर्फ कागज पर ही रह जाती हैं; गाइडलाइंस पूरी तरह से काम नहीं करतीं. इसका कारण भी बहुत आसान है. कोई भी कोर्ट गाइडलाइंस को मानने की जहमत नहीं उठाता. वे इसलिए नहीं मानते क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है. इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता."
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला मामूली चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी का है. यह न तो कोई गंभीर या घिनौना अपराध है और न ही समुदाय के खिलाफ अपराध है, हालांकि सभी अपराध समाज के खिलाफ होते हैं. पीठ ने कहा, "अपराध की प्रकृति को देखते हुए, क्रिमिनल केस चलाने में बहुत देरी होती है - सामान्य चोट और आपराधिक धमकी के लिए ट्रायल में 35 साल बहुत लंबा समय है."
पीठ ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को बिना किसी वजह के 35 साल तक निलंबित रखना, और हाई कोर्ट या इस कोर्ट में किसी पर कोई आरोप न लगे, यह कानून से तय प्रक्रिया की भावना का उल्लंघन है. पीठ ने कहा कि यह अनुचित और समानता के अनुरूप है कि अपीलकर्ता के मुकदमे या अभियोजन को आगे न बढ़ाया जाए.
यह भी पढ़ें- SIR में हटाए गए वोटों से जीत का अंतर कम होने पर नई याचिका दायर कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट