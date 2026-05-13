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TVK विधायक सेतुपति को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास HC के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सेतुपति की जीत को चुनौती देने वाली रिट पिटीशन पर मद्रास हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी.

SC puts hold on Madras HC restraining TVK MLA Sethupathi from Proceeding for Tamil Nadu Assembly
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 1:08 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें TVK के नवनिर्वाचित विधायक एस सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने मामले में सुनवाई की.

पीठ ने DMK उम्मीदवार केआर पेरियाकरुप्पन की सेतुपति की जीत को चुनौती देने वाली रिट पिटीशन पर हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी.

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश इतना गलत है कि इस पर कुछ सजा मिलनी चाहिए. वरिष्ठ वकील ने हैरानी जताई कि शनिवार शाम को फाइल की गई रिट पिटीशन पर रविवार को अर्जेंट सुनवाई हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने DMK उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि चुनाव नतीजे के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत रिट पिटीशन कैसे फाइल की जा सकती है. पीठ ने कहा कि इलेक्शन पिटीशन ही सही उपाय है.

पीठ ने कहा, "यह कम से कम कहने के लिए अत्याचार है." सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का कहना है कि उपाय एक इलेक्शन पिटीशन है, फिर भी वह रिट पिटीशन पर विचार कर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. पीठ ने रोहतगी को काउंटर-एफिडेविट (प्रति-शपथपत्र) फाइल करने का मौका दिया. पीठ को बताया गया कि फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई चल रही है और DMK फ्लोर टेस्ट में भाग नहीं ले रही है. रोहतगी ने कहा कि पिटीशनर का हिस्सा लेना शायद कोई खास असर न डाले.

सेतुपति ने शिवगंगा जिले के तिरुप्पत्तूर विधानसभा क्षेत्र नंबर 185 से द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) के उम्मीवार और पूर्व मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन के खिलाफ एक वोट के अंतर से जीत हासिल की.

बाद में, पेरियाकरुप्पन ने मतगणना प्रक्रिया में गड़बड़ी का दावा करते हुए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया. उन्होंने दावा किया कि पोस्टल बैलेट गलत चुनाव क्षेत्र में भेजे जाने के बाद उसकी गिनती नहीं की गई.

हाई कोर्ट ने मंगलवार को पेरियाकरुप्पन की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया. हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक सेतुपति को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया. हाई कोर्ट ने देखा कि विवाद लंबित रहने के दौरान सेतुपति को वोट देने की अनुमति देने से सरकार खुद प्रभावित हो सकती है. हाई कोर्ट ने कहा कि सुविधा का संतुलन उनके वोट को रोकने के पक्ष में था.

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