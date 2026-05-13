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TVK विधायक सेतुपति को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास HC के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें TVK के नवनिर्वाचित विधायक एस सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने मामले में सुनवाई की. पीठ ने DMK उम्मीदवार केआर पेरियाकरुप्पन की सेतुपति की जीत को चुनौती देने वाली रिट पिटीशन पर हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश इतना गलत है कि इस पर कुछ सजा मिलनी चाहिए. वरिष्ठ वकील ने हैरानी जताई कि शनिवार शाम को फाइल की गई रिट पिटीशन पर रविवार को अर्जेंट सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने DMK उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि चुनाव नतीजे के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत रिट पिटीशन कैसे फाइल की जा सकती है. पीठ ने कहा कि इलेक्शन पिटीशन ही सही उपाय है. पीठ ने कहा, "यह कम से कम कहने के लिए अत्याचार है." सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का कहना है कि उपाय एक इलेक्शन पिटीशन है, फिर भी वह रिट पिटीशन पर विचार कर रहा है.