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न्यायालय ने बंगाल सरकार को अभिषेक बनर्जी के पीए से पूछताछ संबंधी रिपोर्ट जमा करने की अनुमति दी

पीठ ने अगली सुनवाई तक अभिषेक बनर्जी के पीए को सुरक्षा प्रदान कर दी.

Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी, टीएमसी नेता (ETV Bharat)
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By Sumit Saxena

Published : September 7, 2026 at 7:23 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय से साल्बोनी में भूमि हड़पने के मामले में पुलिस पूछताछ के संबंध में सीलबंद रिपोर्ट अदालत में जमा करने की अनुमति सोमवार को दे दी. सरकार का दावा था कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित रॉय सालबोनी भूमि हड़पने मामले की चल रही जांच में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे जॉयमाल्य बागची और जे वी मोहना की पीठ के समक्ष आया.रॉय के वकील ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि रॉय की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन दूसरे न्यायालय में व्यस्त थे.

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि वे रॉय की "विस्तृत पूछताछ" रिपोर्ट दाखिल करना चाहते हैं और यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जानी है क्योंकि पुलिस फिलहाल आरोपी के साथ जांच का विवरण साझा नहीं कर सकती.

मेहता ने कहा कि पिछली सुनवाई में यह सवाल पूछा गया था कि क्या उनसे बड़ी मात्रा में नकद जमा के मुद्दे पर पूछताछ की गई थी. मेहता ने जोर देकर कहा कि विस्तृत पूछताछ हुई थी और रॉय टालमटोल करते रहे, जिसका रिकॉर्ड उनके पास है.

विधि अधिकारी ने पीठ से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई कल या परसों के लिए निर्धारित की जाए.मेहता ने कहा कि वह केवल अदालत से यह अनुमति मांग रहे हैं कि विस्तृत रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पीठ के अवलोकन हेतु प्रस्तुत की जाए.

पीठ ने मेहता का अनुरोध स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई तक रॉय को सुरक्षा प्रदान कर दी. पीठ रॉय की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने सालबोनी मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी थी.

31 अगस्त को पीठ ने राज्य से रॉय से पूछताछ से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था. पीठ ने अगली सुनवाई तक रॉय को गिरफ्तारी से सुरक्षा भी प्रदान की थी. 6 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. इससे पहले, रॉय के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी थी कि पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और उनके मुवक्किल (रॉय) ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए हैं. रॉय के खिलाफ मामले में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाज़ी, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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