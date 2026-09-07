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न्यायालय ने बंगाल सरकार को अभिषेक बनर्जी के पीए से पूछताछ संबंधी रिपोर्ट जमा करने की अनुमति दी

अभिषेक बनर्जी, टीएमसी नेता ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय से साल्बोनी में भूमि हड़पने के मामले में पुलिस पूछताछ के संबंध में सीलबंद रिपोर्ट अदालत में जमा करने की अनुमति सोमवार को दे दी. सरकार का दावा था कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित रॉय सालबोनी भूमि हड़पने मामले की चल रही जांच में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे जॉयमाल्य बागची और जे वी मोहना की पीठ के समक्ष आया.रॉय के वकील ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि रॉय की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन दूसरे न्यायालय में व्यस्त थे. राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि वे रॉय की "विस्तृत पूछताछ" रिपोर्ट दाखिल करना चाहते हैं और यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जानी है क्योंकि पुलिस फिलहाल आरोपी के साथ जांच का विवरण साझा नहीं कर सकती. मेहता ने कहा कि पिछली सुनवाई में यह सवाल पूछा गया था कि क्या उनसे बड़ी मात्रा में नकद जमा के मुद्दे पर पूछताछ की गई थी. मेहता ने जोर देकर कहा कि विस्तृत पूछताछ हुई थी और रॉय टालमटोल करते रहे, जिसका रिकॉर्ड उनके पास है.