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हिमाचल में 'माननीयों' के खिलाफ केस वापस लेने की SC ने दी अनुमति, कोविड से जुड़े हैं मामले

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को कई मामलों में मौजूदा और पुराने MLA के खिलाफ केस वापस लेने की इजाजत दी.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 9:16 PM IST

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शिमला/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को COVID-19 महामारी के दौरान दर्ज कई क्रिमिनल केस में कुछ मौजूदा या पुराने MLA के खिलाफ केस वापस लेने की इजाजत दी है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. बेंच ने कहा कि इन मामलों में कोई गंभीर या जघन्य अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था, जिसमें हाईवे पर पुतले जलाने और 'धरने' से जुड़े मामले भी शामिल थे.

बेंच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अप्रैल 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें से किसी भी मामले में कोई गंभीर या जघन्य अपराध नहीं दिखा. सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने कहा कि उन्होंने इन मामलों में केस वापस लेने के लिए हाई कोर्ट से इजाजत मांगी थी और जोर देकर कहा कि इनमें कुछ भी गंभीर नहीं है. वकील ने साफ किया कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई चोट नहीं आई.

बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट में फाइल की गई एप्लीकेशन में 65 केस बताए गए थे, जिनमें से पांच का निपटारा तब किया गया जब मामला वहां पेंडिंग था. बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने 15 केस वापस लेने की इजाजत दी और बाकी 45 केस में से चार में बरी या डिस्चार्ज कर दिया गया. बेंच ने कहा कि इन केस में बताई गई घटनाएं COVID-19 महामारी के समय की हैं, जो एक खास स्थिति थी जब लोग, जिनमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे, अलग-अलग तरह से परेशान थे. बेंच ने हिमाचल प्रदेश की अर्जी को मान लिया, हाईकोर्ट के ऑर्डर में बदलाव किया और राज्य को इन केस में केस वापस लेने की इजाजत दी.

हाईकोर्ट का ऑर्डर राज्य की तरफ से 2023 में फाइल की गई एक एप्लीकेशन पर आया, जिसमें दिसंबर 2022 में होम डिपार्टमेंट द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर मौजूदा या पूर्व MLA के खिलाफ 65 केस में केस वापस लेने की इजाजत मांगी गई थी.

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