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करूर हादसे के पीड़ित परिवारों को राहत! सप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें करूर भगदड़ हादसे में पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया था.

यह मामला जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने आया. बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य और दूसरों की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया. सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच के सामने राज्य की तरफ से दलील दी.

सुनवाई के दौरान, सिंघवी ने कहा कि, अगर राज्य अनुकंपा के आधार पर नौकरी देना चाहता है, तो हाई कोर्ट को क्या दिक्कत है. उन्होंने कहा कि नौकरी के मुद्दे पर कोई याचिका दाखिल नहीं की जा सकती.

बेंच ने यह भी सोचा कि अगर किसी हादसे के पीड़ितों को राज्य नौकरी दे रहा है, तो उन्हें क्या दिक्कत है. बेंच ने कहा कि अगर सरकार ने कुछ मदद देने का फैसला किया है, और उन्हें पैसे से मुआवजा देने का भी फैसला किया है, तो "आप उनसे कैसे पूछ सकते हैं कि कोई नौकरी नहीं दी जानी चाहिए." बेंच ने देखा कि भगदड़ हुई और लोग मर गए और कहा कि मान लीजिए कि हादसे में अकेले सदस्य की मौत हो गई, तो क्या सरकार को बेटे या बेटी को कोई नौकरी नहीं देनी चाहिए.