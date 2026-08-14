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करूर हादसे के पीड़ित परिवारों को राहत! सप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने करूर हादसे के पीड़ित परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति रद्द करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई.

SC pauses Madras HC order quashing compassionate appointment for Karur tragedy victim families
सप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 14, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें करूर भगदड़ हादसे में पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया था.

यह मामला जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने आया. बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य और दूसरों की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया. सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच के सामने राज्य की तरफ से दलील दी.

सुनवाई के दौरान, सिंघवी ने कहा कि, अगर राज्य अनुकंपा के आधार पर नौकरी देना चाहता है, तो हाई कोर्ट को क्या दिक्कत है. उन्होंने कहा कि नौकरी के मुद्दे पर कोई याचिका दाखिल नहीं की जा सकती.

बेंच ने यह भी सोचा कि अगर किसी हादसे के पीड़ितों को राज्य नौकरी दे रहा है, तो उन्हें क्या दिक्कत है. बेंच ने कहा कि अगर सरकार ने कुछ मदद देने का फैसला किया है, और उन्हें पैसे से मुआवजा देने का भी फैसला किया है, तो "आप उनसे कैसे पूछ सकते हैं कि कोई नौकरी नहीं दी जानी चाहिए." बेंच ने देखा कि भगदड़ हुई और लोग मर गए और कहा कि मान लीजिए कि हादसे में अकेले सदस्य की मौत हो गई, तो क्या सरकार को बेटे या बेटी को कोई नौकरी नहीं देनी चाहिए.

एक वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि राज्य सरकार के पास इस तरह से नौकरी देने का अधिकार नहीं हो सकता. यह तर्क दिया गया कि जो पार्टी भगदड़ के लिए जिम्मेदार थी, वह अब राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी है. जबकि फैसले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ओर इशारा किया गया.

वकील ने कहा कि वह एक राजनीतिक पार्टी के लिए हैं, जिस पर बेंच ने जवाब दिया, "यहां राजनीति मत लाओ." दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. इस साल जुलाई में, हाई कोर्ट ने एक सरकारी आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि नियुक्ति आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन करते हैं.

ये भी पढ़ें: करूर भगदड़ पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने का फैसला रद्द, हाई कोर्ट ने पलटा सीएम विजय का बड़ा आदेश

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