अतिक्रमण हटाने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट का BMC कमिश्नर की सैलरी रोकने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर को अवमानना नोटिस दिया, उनका वेतन रोकने का आदेश दिया और निगम पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
By Sumit Saxena
Published : November 4, 2026 at 1:04 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पर बोरीवली ईस्ट में बस यार्ड के लिए तय प्लॉट से अतिक्रमण हटाने के अपने आदेश का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी को तीन महीने के अंदर 3,400 स्क्वायर मीटर प्लॉट से कब्जा हटाने और कम्प्लायंस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया था. इस मामले की सुनवाई मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने की.
पीठ ने कहा कि वह पहली नजर में इस बात से संतुष्ट है कि ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अवमानना करने के दोषी हैं और 13 नवंबर, 2025 और 28 जुलाई, 2026 के आदेशों में दो मौकों पर जारी समय-सीमा के निर्देशों को जानबूझकर तोड़ने और उनकी अवज्ञा करने के दोषी हैं.
अवमानना याचिका प्लॉट के मालिक मेसर्स पराग कंस्ट्रक्शन्स ने दायर की थी. कंस्ट्रक्शन फर्म की तरफ से पेश वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के आदेश में साफ कहा गया है कि अगर सिविल कोर्ट स्टे आदेश पास नहीं करता है, तो सिविक बॉडी बेदखली और तोड़-फोड़ की कार्रवाई कर सकती है.
पीठ ने बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा कि कोर्ट का आदेश न मानने पर उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए. सिविल कोर्ट में अतिक्रमण करने वालों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए, बीएमसी ने पीठ से और चार हफ्ते का समय देने का आग्रह किया.
सिविक बॉडी ने कहा कि सिविल कोर्ट में फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स मराठी में थे और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में समय लगेगा. हालांकि, सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ इस अनुरोध से सहमत नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि जब तक अवमानना याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक भिड़े या उनके पर्सनल स्टाफ की सैलरी जारी न की जाए.
बीएमसी की ओर से पेश सीनियर वकील आरपी भट्ट ने कहा कि भिड़े 28 जुलाई के आदेश का एक महीने के अंदर पालन करने को तैयार थे, लेकिन पीठ इससे सहमत नहीं थी. पीठ ने कहा कि अनुपालन अवधि बीत चुकी है और कहा कि उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि काम कैसे करना है. पीठ ने यह भी कहा कि उसके आदेश का पूरी तरह से और जानबूझकर पालन नहीं किया गया.
पीठ ने कहा कि यह सिविक बॉडी के अधिकारियों और अतिक्रमण करने वालों के बीच मिलीभगत के कारण हो रहा है. पीठ ने कहा, “आपके अधिकारी सिविल कोर्ट के आदेश का पालन करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है.”
पीठ ने भिड़े को अवमानना नोटिस जारी किया और म्युनिसिपल कमिश्नर को यह बताने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए.
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