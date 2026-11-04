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अतिक्रमण हटाने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट का BMC कमिश्नर की सैलरी रोकने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पर बोरीवली ईस्ट में बस यार्ड के लिए तय प्लॉट से अतिक्रमण हटाने के अपने आदेश का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी को तीन महीने के अंदर 3,400 स्क्वायर मीटर प्लॉट से कब्जा हटाने और कम्प्लायंस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया था. इस मामले की सुनवाई मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने की.

पीठ ने कहा कि वह पहली नजर में इस बात से संतुष्ट है कि ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अवमानना ​​करने के दोषी हैं और 13 नवंबर, 2025 और 28 जुलाई, 2026 के आदेशों में दो मौकों पर जारी समय-सीमा के निर्देशों को जानबूझकर तोड़ने और उनकी अवज्ञा करने के दोषी हैं. अवमानना ​​याचिका प्लॉट के मालिक मेसर्स पराग कंस्ट्रक्शन्स ने दायर की थी. कंस्ट्रक्शन फर्म की तरफ से पेश वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के आदेश में साफ कहा गया है कि अगर सिविल कोर्ट स्टे आदेश पास नहीं करता है, तो सिविक बॉडी बेदखली और तोड़-फोड़ की कार्रवाई कर सकती है. पीठ ने बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े को अवमानना ​​नोटिस जारी कर पूछा कि कोर्ट का आदेश न मानने पर उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए. सिविल कोर्ट में अतिक्रमण करने वालों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए, बीएमसी ने पीठ से और चार हफ्ते का समय देने का आग्रह किया.