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बार-बार स्टैंड बदलने वाले वादियों पर गिरेगी गाज: SC ने कहा- 'न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं'

पीठ ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई है, न कि बार-बार या आधारहीन दावों को बढ़ावा देने के लिए.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : March 30, 2026 at 6:45 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि वह ऐसे आचरण को नजरअंदाज नहीं कर सकता जहां कोई वादी (मुकदमा करने वाला) अदालती प्रक्रिया के साथ अपनी सुविधा के अनुसार खिलवाड़ करता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के साथ लापरवाही नहीं बरत सकता.यानी, अपनी सुविधा के लिए इसका सहारा लेना और असुविधा होने पर इसे छोड़ देना, फिर केवल फायदा उठाने के लिए इसे दोबारा शुरू कर देना.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा- "यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण हो गया है कि मुकदमों की बढ़ती बाढ़ न्याय पाने की इच्छा से कम और कार्यवाही में देरी करने, विरोधियों को परेशान करने और अदालत का कीमती समय बर्बाद करने की कोशिश से ज्यादा प्रेरित लगती है."

25 मार्च को सुनाए गए एक फैसले में पीठ ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वास्तविक विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई है, न कि बार-बार या आधारहीन दावों को बढ़ावा देने के लिए.

पीठ ने यह भी कहा कि जो पक्ष जानबूझकर परेशान करने वाली या तुच्छ कार्यवाही शुरू करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि ऐसा आचरण न्यायिक निंदा (फटकार) को आमंत्रित करता है. अदालतें प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय की गरिमा बनाए रखने के लिए उचित आदेश दे सकती हैं, जिसमें जुर्माने के साथ मामला खारिज करना भी शामिल है.

पीठ ने कहा, "इस संदर्भ में एस.पी. चेंगलवरया नायडू बनाम जगन्नाथ (1994) मामले का जिक्र करना उचित है, जहां इस अदालत ने वादी (Plaintiff) की इस जिम्मेदारी पर जोर दिया था कि उसे 'साफ हाथों' (पूरी ईमानदारी) के साथ अदालत आना चाहिए. अदालत ने माना था कि जिस व्यक्ति का मामला झूठ पर आधारित है, उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने का कोई अधिकार नहीं है. उसे मुकदमेबाजी के किसी भी चरण में तुरंत बाहर निकाला जा सकता है."

सतलुज जल विद्युत निगम बनाम राज कुमार राजिंदर सिंह (2019) का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि किसी भी पक्ष को पिछले दावे को छोड़ने और उसे अंतिम रूप देने के बाद, अगली कार्यवाहियों में विरोधाभासी रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

अदालत ने स्पष्ट किया कि जो वादी किसी मुद्दे पर फैसले की प्रक्रिया शुरू करता है और बाद में उसे न सुलझाने का विकल्प चुनता है, उसे बाद के चरण में उसी विवाद को दोबारा जीवित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. खासकर कोलैटरल (संबद्ध) या निष्पादन (Execution) कार्यवाही के दौरान, और वह भी विपक्षी पार्टियों की पीठ पीछे आदेश प्राप्त करने की कोशिश करके.

पीठ ने आगे कहा, "यह अदालत ऐसे आचरण को नजरअंदाज नहीं कर सकती जहां कोई पक्ष अदालत के साथ अपनी सुविधा अनुसार खेल खेलता है. एक तरफ मालिकाना हक से जुड़ी कार्यवाही को डिफ़ॉल्ट (हाजिर न होने) के कारण खारिज होने देना, और दूसरी तरफ उसी संपत्ति से जुड़ी दूसरी कार्यवाही में राहत मांगना, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है."

अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि 'इक्विटी' (न्याय और निष्पक्षता) चयनात्मक मुकदमेबाजी को बर्दाश्त नहीं करती. कोई भी पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के साथ लापरवाही नहीं बरत सकता- कि जब सुविधा हो तो इसका इस्तेमाल करे और जब असुविधा हो तो इसे छोड़ दे, और फिर बाद में केवल फायदा उठाने के लिए इसे दोबारा खड़ा कर दे.

सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां शारदा संघी और अन्य की उस सिविल अपील को खारिज करते हुए कीं, जो 21 अक्टूबर, 2010 के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी. हाई कोर्ट ने हैदराबाद के हिमायत नगर में स्थित एक अचल संपत्ति के उत्तरी हिस्से के संबंध में 17 जनवरी 2007 को निचली अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए फैसले और डिक्री को बरकरार रखा था.

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपीलीय अदालत और हाई कोर्ट के उस तर्क से सहमति नहीं जताई, जिसमें कहा गया था कि 'डिफ़ॉल्ट' (हाजिर न होने) के कारण किसी मुकदमे का खारिज होना अपने आप में नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 11 के तहत 'रेस ज्यूडिकाटा' (Res Judicata) माना जाएगा. रेस ज्यूडिकाटा का मतलब है कि एक ही मामले पर दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती.

पीठ ने स्पष्ट किया, "धारा 11 यह मानती है कि मामले की 'सुनवाई हुई हो और उस पर अंतिम फैसला' आया हो. केवल हाजिर न होने के कारण मुकदमे का खारिज होना 'मेरिट' (गुण-दोष) पर आधारित फैसला नहीं है. इसलिए इसे आमतौर पर अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता और न ही इस पर धारा 11 के कड़े नियम लागू होते हैं."

पीठ ने कहा कि यहां नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XXIII नियम 1 का संदर्भ देना भी फायदेमंद होगा. इसका मूल सिद्धांत यह है कि जब कोई वादी एक बार अदालत में मुकदमा दायर करता है और कानून के तहत मिले उपचार का लाभ उठाता है, तो उसे उसी विषय पर दोबारा नया मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती-खासकर तब जब उसने पिछला मुकदमा छोड़ दिया हो या वापस ले लिया हो. नया मुकदमा केवल तभी किया जा सकता है, जब अदालत ने इसकी विशेष अनुमति दी हो.

अपील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, "पिछली कार्यवाहियों से जुड़े अंतिम निर्णय, ऊपर चर्चा किए गए कानून के स्थापित सिद्धांतों और वादियों द्वारा अदालती प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग को देखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि इस मामले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है."

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