ETV Bharat / bharat

बार-बार स्टैंड बदलने वाले वादियों पर गिरेगी गाज: SC ने कहा- 'न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि वह ऐसे आचरण को नजरअंदाज नहीं कर सकता जहां कोई वादी (मुकदमा करने वाला) अदालती प्रक्रिया के साथ अपनी सुविधा के अनुसार खिलवाड़ करता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के साथ लापरवाही नहीं बरत सकता.यानी, अपनी सुविधा के लिए इसका सहारा लेना और असुविधा होने पर इसे छोड़ देना, फिर केवल फायदा उठाने के लिए इसे दोबारा शुरू कर देना.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा- "यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण हो गया है कि मुकदमों की बढ़ती बाढ़ न्याय पाने की इच्छा से कम और कार्यवाही में देरी करने, विरोधियों को परेशान करने और अदालत का कीमती समय बर्बाद करने की कोशिश से ज्यादा प्रेरित लगती है."

25 मार्च को सुनाए गए एक फैसले में पीठ ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वास्तविक विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई है, न कि बार-बार या आधारहीन दावों को बढ़ावा देने के लिए.

पीठ ने यह भी कहा कि जो पक्ष जानबूझकर परेशान करने वाली या तुच्छ कार्यवाही शुरू करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि ऐसा आचरण न्यायिक निंदा (फटकार) को आमंत्रित करता है. अदालतें प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय की गरिमा बनाए रखने के लिए उचित आदेश दे सकती हैं, जिसमें जुर्माने के साथ मामला खारिज करना भी शामिल है.

पीठ ने कहा, "इस संदर्भ में एस.पी. चेंगलवरया नायडू बनाम जगन्नाथ (1994) मामले का जिक्र करना उचित है, जहां इस अदालत ने वादी (Plaintiff) की इस जिम्मेदारी पर जोर दिया था कि उसे 'साफ हाथों' (पूरी ईमानदारी) के साथ अदालत आना चाहिए. अदालत ने माना था कि जिस व्यक्ति का मामला झूठ पर आधारित है, उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने का कोई अधिकार नहीं है. उसे मुकदमेबाजी के किसी भी चरण में तुरंत बाहर निकाला जा सकता है."

सतलुज जल विद्युत निगम बनाम राज कुमार राजिंदर सिंह (2019) का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि किसी भी पक्ष को पिछले दावे को छोड़ने और उसे अंतिम रूप देने के बाद, अगली कार्यवाहियों में विरोधाभासी रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

अदालत ने स्पष्ट किया कि जो वादी किसी मुद्दे पर फैसले की प्रक्रिया शुरू करता है और बाद में उसे न सुलझाने का विकल्प चुनता है, उसे बाद के चरण में उसी विवाद को दोबारा जीवित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. खासकर कोलैटरल (संबद्ध) या निष्पादन (Execution) कार्यवाही के दौरान, और वह भी विपक्षी पार्टियों की पीठ पीछे आदेश प्राप्त करने की कोशिश करके.

पीठ ने आगे कहा, "यह अदालत ऐसे आचरण को नजरअंदाज नहीं कर सकती जहां कोई पक्ष अदालत के साथ अपनी सुविधा अनुसार खेल खेलता है. एक तरफ मालिकाना हक से जुड़ी कार्यवाही को डिफ़ॉल्ट (हाजिर न होने) के कारण खारिज होने देना, और दूसरी तरफ उसी संपत्ति से जुड़ी दूसरी कार्यवाही में राहत मांगना, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है."