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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कर्नाटक को अतिरिक्त पानी देने का निर्देश देने से इनकार, तमिलनाडु की याचिका खारिज

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में मुक्कोम्बु ऊपरी अनाइकट बांध से कावेरी नदी में पानी छोड़े जाने का हवाई दृश्य ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु की दो अर्जी खारिज कर दी, जिसमें कर्नाटक को कावेरी नदी में 11 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

यह ऑर्डर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की बेंच ने पास किया. बेंच की तरफ से ऑर्डर सुनाने से पहले जस्टिस नाथ ने कहा कि तमिलनाडु ने आज इस मामले में तीसरी एप्लीकेशन फाइल की है. जस्टिस नाथ ने तमिलनाडु की दो एप्लीकेशन खारिज करते हुए कहा, 'आपने आज एक और एप्लीकेशन फाइल की है.

तमिलनाडु के पास बहुत सारे एक्सेस फंड हैं', जस्टिस नाथ ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा और तमिलनाडु की तीसरी एप्लीकेशन को लिस्ट करने के बारे में कहा, 'दोनों राज्यों के वकीलों की मिली-जुली रिक्वेस्ट पर एक हफ्ते बाद लिस्ट करें.' तमिलनाडु ने तर्क दिया था कि 6 अक्टूबर तक, इंटर-स्टेट बॉर्डर मेजरिंग पॉइंट, बिलिगुंडुलु में उसके कारण होने वाले फ्लो में 11.719 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMCFT) की कमी है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक काफी रिजर्व होने के बावजूद पानी रोक रहा है.