सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कर्नाटक को अतिरिक्त पानी देने का निर्देश देने से इनकार, तमिलनाडु की याचिका खारिज
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक काफी रिजर्व होने के बावजूद पानी रोक रहा है.
By Sumit Saxena
Published : November 20, 2026 at 12:29 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु की दो अर्जी खारिज कर दी, जिसमें कर्नाटक को कावेरी नदी में 11 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
यह ऑर्डर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की बेंच ने पास किया. बेंच की तरफ से ऑर्डर सुनाने से पहले जस्टिस नाथ ने कहा कि तमिलनाडु ने आज इस मामले में तीसरी एप्लीकेशन फाइल की है. जस्टिस नाथ ने तमिलनाडु की दो एप्लीकेशन खारिज करते हुए कहा, 'आपने आज एक और एप्लीकेशन फाइल की है.
तमिलनाडु के पास बहुत सारे एक्सेस फंड हैं', जस्टिस नाथ ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा और तमिलनाडु की तीसरी एप्लीकेशन को लिस्ट करने के बारे में कहा, 'दोनों राज्यों के वकीलों की मिली-जुली रिक्वेस्ट पर एक हफ्ते बाद लिस्ट करें.'
तमिलनाडु ने तर्क दिया था कि 6 अक्टूबर तक, इंटर-स्टेट बॉर्डर मेजरिंग पॉइंट, बिलिगुंडुलु में उसके कारण होने वाले फ्लो में 11.719 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMCFT) की कमी है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक काफी रिजर्व होने के बावजूद पानी रोक रहा है.
12 अक्टूबर को बेंच ने तमिलनाडु सरकार की एक नई अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें कर्नाटक को 7 अक्टूबर तक कावेरी के 11 टीएमसी पानी के बैकलॉग को तुरंत साफ करने और कर्नाटक-तमिलनाडु बॉर्डर पर नदी के किनारे एक मुख्य पानी-मेजरिंग स्टेशन, बिलिगुंडुलु में 10 दिनों के अंदर 1.3 टीएमसी प्रति दिन की दर से इसे पक्का करने के निर्देश देने की मांग की गई थी.
इससे पहले, तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में संकट है और सवाल यह है कि इसे कैसे बांटा जाए, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने कहा कि 'कमी' को पूरा करने के लिए कावेरी नदी का 11 हजार मिलियन क्यूबिक (TMC) फीट पानी छोड़ने की तमिलनाडु की मांग को पूरा करना मुश्किल होगा. कर्नाटक सरकार ने जोर देकर कहा कि यह बारिश की कमी वाला साल है और कई इलाकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है.
कर्नाटक सरकार ने तर्क दिया कि 'कमी' को पूरा करने के लिए कावेरी नदी का 11 हजार मिलियन क्यूबिक (TMC) फीट पानी छोड़ने की तमिलनाडु की मांग को पूरा करना मुश्किल होगा. तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वह सिर्फ संकट के समय में मिले पानी के बहाव में अपना जायज हिस्सा और बकाया रकम मांग रही है. मामले में डिटेल्ड ऑर्डर आज दिन में बाद में अपलोड किया जाएगा.