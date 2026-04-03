ETV Bharat / bharat

मुस्लिम कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'मुतवल्ली नहीं, सज्जादानशीन होता है आध्यात्मिक प्रमुख'

कोर्ट ने कहा, “अत: उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा मत है कि सिविल न्यायालय को इस मामले में विवाद पर सुनवाई करने का अधिकार है और इसलिए, निचली अदालत ने इस मामले में विवाद का निर्णय करते समय कोई त्रुटि नहीं की है.”

बेंच ने कहा, “वर्तमान मामले में मुद्दा मुतवल्ली की नियुक्ति से नहीं, बल्कि विवादित दरगाह के सज्जादानशीन की नियुक्ति से संबंधित है. अतः, इस मामले में सिविल न्यायालय को निर्णय लेने का अधिकार है.” पीठ ने कहा कि उसका मानना ​​है कि हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकालकर गंभीर त्रुटि की है कि निचली अदालत और प्रथम अपीलीय न्यायालय विवादित दरगाह के सज्जादानशीन के पद से संबंधित मामले पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने और निर्णय लेने में उचित नहीं थे और इस मामले का निपटारा और निर्णय संबंधित वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए.

पीठ ने पाया कि मुतवल्ली के कार्य विशुद्ध रूप से प्रशासनिक हैं और मुतवल्ली का पद आध्यात्मिक पद नहीं है. पीठ ने गौर किया कि यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को मुतवल्ली के पद से हटाने से वक्फ संपत्ति के संबंध में लाभार्थी या किसी अन्य हैसियत से उसके व्यक्तिगत अधिकारों या सज्जादानशीन के रूप में उसके किसी भी अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

पीठ ने इस बात की जांच की कि क्या मुतवल्ली और सज्जादानशीन के पद एक ही हैं. पीठ ने गौर किया कि प्रारंभ में यह बताना भी प्रासंगिक है कि 1995 के अधिनियम में सज्जादानशीन शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि नियमों में इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है. सज्जादानशीन का अर्थ है दरगाह का आध्यात्मिक प्रमुख और उस दरगाह के आध्यात्मिक मामलों का प्रभारी.

पीठ ने कहा, “सज्जादानशीन वक्फ के आध्यात्मिक प्रमुख होते हैं और सज्जादानशीन की नियुक्ति एक धार्मिक मामला है. हालांकि, वक्फ के मुतवल्ली की भूमिका केवल वक्फ के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित होती है.”

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और विपुल एम पंचोली की पीठ ने 2 अप्रैल को दिए गए 90 पृष्ठ के फैसले में कहा कि मुतवल्ली और सज्जादानशीन के पदों को एक समान नहीं माना जा सकता. पीठ ने कहा कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 32(2)(जी) के तहत नियुक्त सज्जादानशीन, वक्फ के मुतवल्ली का कार्यभार भी संभाल सकते हैं. हालांकि, धारा 32(2)(जी) के तहत नियुक्त मुतवल्ली, सज्जादानशीन के रूप में कार्य नहीं कर सकते, बल्कि अधिनियम और नियमों में निर्धारित कर्तव्यों का ही निर्वहन कर सकते हैं.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि "मोहम्मदन कानून (चौथा संस्करण)" की रूपरेखा के अनुसार, सज्जादानशीन के पद की विशेषता यह है कि मूल संस्थापक को उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है, जिसे बदले में वही अधिकार प्राप्त होता है, और अधिकांश मामलों में, सज्जादानशीन का पद वंशानुगत हो जाता है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "सज्जादानशीन" वक्फ का आध्यात्मिक प्रमुख होता है और "सज्जादानशीन" की नियुक्ति एक धार्मिक मामला है, जबकि वक्फ के "मुतवल्ली" की भूमिका केवल वक्फ के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित होती है.

पीठ ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि “मोहम्मदन कानून (चौथा संस्करण)” की रूपरेखा के अनुसार, सज्जादानशीन के पद की विशेषता यह है कि मूल संस्थापक को अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत करने का अधिकार है, और उत्तराधिकारी को भी यही अधिकार प्राप्त होता है. पीठ ने आगे कहा कि यह भी स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में, सज्जादानशीन का पद वंशानुगत हो जाता है.

सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, “मुल्ला ने अपने “मोहम्मदन कानून के सिद्धांत” (13वां संस्करण) में सज्जादानशीन शब्द का वर्णन करते हुए कहा है कि सज्जादानशीन का दर्जा मुतवल्ली से ऊंचा होता है. वह संस्था का प्रमुख होता है और उसे मुतवल्ली के प्रबंधन पर निगरानी रखने का अधिकार होता है. लेकिन सज्जादानशीन मुतवल्ली भी हो सकता है, और उस स्थिति में वक्फ संपत्ति के संदर्भ में, उसकी स्थिति मुतवल्ली से बेहतर नहीं होती.”

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित फैसले और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने में गंभीर त्रुटि की है, क्योंकि दीवानी न्यायालय को इस मामले में विवाद पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है. उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए आदेश को अमान्य घोषित कर दिया था कि ये आदेश अमान्य हैं.

पीठ ने कहा कि भारतीय न्यायालयों ने लगातार यह माना है कि ऐसे धार्मिक पदों का उत्तराधिकार सामान्यतः रीति-रिवाजों, प्रथा या पदधारी द्वारा नामांकन के आधार पर निर्धारित होता है, जो संस्था की विशिष्ट परंपराओं पर निर्भर करता है.

पीठ ने कहा, “मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि सज्जादानशीन या मुतवल्ली जैसे पद संस्था की स्थापित परंपराओं के अनुसार हस्तांतरित हो सकते हैं, जिसमें पूर्ववर्ती द्वारा नामांकन भी शामिल है, न कि उत्तराधिकार के सख्त नियमों के अनुसार.”

सर्वोच्च न्यायालय ने सैयद मोहम्मद आदिल पाशा कादरी उर्फ ​​सैयद बुदन शाह कादरी द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के 16 अप्रैल, 2024 के फैसले के खिलाफ दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ये टिप्पणियां कीं.

उच्च न्यायालय ने माना था कि अधिसूचित वक्फ संस्था के सज्जादानशीन के पद से संबंधित विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार सिविल न्यायालय के पास नहीं है, क्योंकि वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह अधिकार वैधानिक रूप से और विशेष रूप से वक्फ बोर्ड के लिए आरक्षित है.

विवाद रामनगर जिले के चन्नापटना में स्थित हजरत अखिल शाह कादरी दरगाह, जिसे लोकप्रिय रूप से "बड़ा मकान" कहा जाता है, के सज्जादानशीन के आध्यात्मिक और वंशानुगत पद के अधिकार से संबंधित था.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया है. न्यायालय ने कहा, "हम मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हैं ताकि वह इस अपील में हमारे द्वारा लिए गए अधिकार-दोष के मुद्दे को छोड़कर, कानून के अनुसार पक्षों के मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले. चूंकि पक्षों के बीच विवाद 1988 से लंबित है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से सुनवाई में तेजी लाने और मामले का जल्द से जल्द, अधिमानतः 9 महीनों के भीतर, निपटारा करने का अनुरोध करते हैं.” इससे ही संबंधित एक अन्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 2008 के उस फैसले के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें समवर्ती निर्णयों और आदेशों की पुष्टि करते हुए सैयद मोहम्मद आदिल पाशा खदरी को कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित हजरत मर्दान-ए-गैब दरगाह, शिवसमुद्रम का वैध सज्जादानशीन घोषित किया गया था.

ये भी पढ़ें : Explainer: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले पर दोनों पक्ष खुश, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला