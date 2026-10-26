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अयोध्या में भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या में एक आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सामाजिक प्रभाव आकलन को हल्के में नहीं लिया जा सकता. साथ ही यह भी चेतावनी दी कि यह राज्य सरकार के लिए 'गले की फांस' नहीं बनना चाहिए.

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की बेंच ने की. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन पेश हुए. जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और उसके विभाग की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान शंकरनारायणन ने जोर देकर कहा कि अधिकारी प्रभावित जमीन मालिकों को मिलने वाले लाभों को केवल मौद्रिक मुआवजे, पुनर्वास और फिर से बसाने तक सीमित नहीं रख सकते, जबकि 2013 के अधिनियम के तहत अन्य सुरक्षा उपायों को अनदेखा कर दें. उन्होंने आगे कहा कि इसमें सामाजिक प्रभाव आकलन (social impact assessment), पहले से अधिग्रहित जमीन के उपयोग और एक से ज्यादा फसल वाली कृषि भूमि के अधिग्रहण से जुड़े प्रावधान शामिल हैं. यह तर्क दिया गया कि हाई कोर्ट के फैसले ने 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए समिति के अधिकारों को सीमित कर दिया है, जबकि कानून में जमीन मालिकों के लिए कहीं ज्यादा व्यापक सुरक्षा उपाय दिए गए हैं. बेंच ने माना कि सामाजिक प्रभाव आकलन को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी दी कि यह राज्य सरकार के लिए 'गले की फांस' नहीं बनना चाहिए. बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि पहले से चल रही विकास परियोजनाओं में जनहित को ध्यान में रखना जरूरी है. यह तर्क दिया गया कि 2013 का कानून लागू होने से पहले शुरू हुए अधिग्रहण और उसके बाद शुरू हुए अधिग्रहण के बीच, पिछले फैसलों में किया गया अंतर इस विवाद के लिए प्रासंगिक है. वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि इस मामले में अधिग्रहण की प्रक्रिया कानून लागू होने के बाद शुरू हुई थी, लेकिन इसके प्रावधानों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया. 2013 के अधिनियम की धारा 8(1)(d) का हवाला देते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि और जमीन अधिग्रहित करने से पहले उस इलाके में पहले अधिग्रहित की गई जमीन बेकार न पड़ी रही हो.