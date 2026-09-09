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अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति तब दी जब उसके सामने कोई FIR नहीं थी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( PTI )

By Sumit Saxena 6 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत तब दी गई थी, जब एफआईआर उसके सामने नहीं थीं. कोर्ट ने कहा, “इस दुनिया में बहुत सी चीजें पहले से हैं, लेकिन कोर्ट के न्यायिक नोटिस में नहीं हैं.” सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही. रॉय ने कलकत्ता हाई कोर्ट के अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सालबोनी जमीन हड़पने के मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया गया था. पश्चिम बंगाल सरकार ने रॉय की भूमिका को केंद्र बताया और कहा कि रॉय ने बैंक में बड़ी मात्रा में कैश जमा किया है. 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने और मेडिकल केयर चुनने का अधिकार है, क्योंकि इसने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ़्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत दी. बुधवार को इस मामले की सुनवाई सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने की, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य की तरफ से और सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने बनर्जी के निजी सचिव रॉय की तरफ से केस लड़ा. मेहता ने जोर देकर कहा कि रॉय जांच के दौरान टालमटोल कर रहे थे और सालबोनी जमीन हड़पने के मामले में उनसे कस्टडी में पूछताछ की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने बैंक में बहुत सारा कैश जमा किया था. मेहता ने कहा, "मैंने ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड में डाल दी हैं. विस्तृत जांच चल रही है और वह टालमटोल कर रहे हैं." मेहता ने कहा कि एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें खास शर्त यह है कि रॉय के बारे में जांच जारी है. उन्होंने लाखों रुपये जमा करने का जिक्र करते हुए कहा, "यह तो बस शुरुआत हो सकती है," और जोर देकर कहा कि जमा की गई कुल रकम लगभग 15 करोड़ रुपये है. मेहता ने कहा कि बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन हुए हैं, और कहा, "एक व्यक्ति जो पीए माना जाता है, उसके नाम पर करोड़ों रुपये जमा किए जा रहे हैं." मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता का पैन देकर बैंक में सारा कैश डिपॉजिट किया गया था, और वे कह रहे हैं कि यह मेंबरशिप फीस और डोनेशन है जो जमा किया गया था. मेहता ने कहा, “हम उनसे इस सवाल पर पूछताछ करना चाहेंगे कि क्या यह रकम है या आपको 5 करोड़ रुपये मिले और आपने उसे 75 करोड़ रुपये के तौर पर जमा कर दिया… कुल जमा रकम 15 करोड़ रुपये होती है. यह तो एक बहुत बड़ी रकम लगती है.”