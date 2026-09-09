अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति तब दी जब उसके सामने कोई FIR नहीं थी : सुप्रीम कोर्ट
बंगाल सरकार ने कोर्ट में कहा कि सालबोनी जमीन हड़पने के मामले में अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ जरूरी है.
By Sumit Saxena
Published : September 9, 2026 at 6:52 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत तब दी गई थी, जब एफआईआर उसके सामने नहीं थीं. कोर्ट ने कहा, “इस दुनिया में बहुत सी चीजें पहले से हैं, लेकिन कोर्ट के न्यायिक नोटिस में नहीं हैं.”
सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही. रॉय ने कलकत्ता हाई कोर्ट के अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सालबोनी जमीन हड़पने के मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया गया था.
पश्चिम बंगाल सरकार ने रॉय की भूमिका को केंद्र बताया और कहा कि रॉय ने बैंक में बड़ी मात्रा में कैश जमा किया है. 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा करने और मेडिकल केयर चुनने का अधिकार है, क्योंकि इसने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ़्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत दी.
बुधवार को इस मामले की सुनवाई सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने की, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य की तरफ से और सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने बनर्जी के निजी सचिव रॉय की तरफ से केस लड़ा.
मेहता ने जोर देकर कहा कि रॉय जांच के दौरान टालमटोल कर रहे थे और सालबोनी जमीन हड़पने के मामले में उनसे कस्टडी में पूछताछ की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने बैंक में बहुत सारा कैश जमा किया था. मेहता ने कहा, "मैंने ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड में डाल दी हैं. विस्तृत जांच चल रही है और वह टालमटोल कर रहे हैं."
मेहता ने कहा कि एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें खास शर्त यह है कि रॉय के बारे में जांच जारी है.
उन्होंने लाखों रुपये जमा करने का जिक्र करते हुए कहा, "यह तो बस शुरुआत हो सकती है," और जोर देकर कहा कि जमा की गई कुल रकम लगभग 15 करोड़ रुपये है. मेहता ने कहा कि बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन हुए हैं, और कहा, "एक व्यक्ति जो पीए माना जाता है, उसके नाम पर करोड़ों रुपये जमा किए जा रहे हैं."
मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता का पैन देकर बैंक में सारा कैश डिपॉजिट किया गया था, और वे कह रहे हैं कि यह मेंबरशिप फीस और डोनेशन है जो जमा किया गया था.
मेहता ने कहा, “हम उनसे इस सवाल पर पूछताछ करना चाहेंगे कि क्या यह रकम है या आपको 5 करोड़ रुपये मिले और आपने उसे 75 करोड़ रुपये के तौर पर जमा कर दिया… कुल जमा रकम 15 करोड़ रुपये होती है. यह तो एक बहुत बड़ी रकम लगती है.”
मेहता की दलील का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि याचिककर्ता ने बहुत बड़ी मात्रा में बिना हिसाब-किताब वाला लिक्विड कैश जमा किया है, जो उस समय का है जब कथित तौर पर उसके हाथों में गैर-कानूनी पैसा आया था.
“शुरू में, पूछताछ के अनुसार याचिकाकर्ता ने टालमटोल वाला रवैया अपनाया कि हो सकता है कि उसने पैसे जमा न किए हों. हालांकि, जब रॉय सरनेम के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि यह कोई और रॉय हो सकता है."
पीठ ने कहा, "आपके पास और डॉक्यूमेंट्स हैं कि यह याचिकाकर्ता ने जमा किया था, किसी और ने नहीं..." मेहता ने कहा कि बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन हुए हैं और कहा कि चार्जशीट फाइल की गई है लेकिन यह किसी और के ख़िलाफ है, याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं.
“यह एक ऐसी स्थिति है जहां घटनाएं 2021 की हैं, एफआईआर जून में दर्ज की गई है और अब जब मामले की सुनवाई हो रही है, मेरे खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं क्योंकि मैं उनका पीए हूं, वे दावा करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति हूं.
उन्हीं सज्जन को, महोदय, अपने मेडिकल इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी गई है. जब वे बाहर होते हैं, तो मैं उनके घर में उनके पीए के तौर पर रहता हूं. शंकरनारायणन ने तर्क दिया, "हमारे पास 16 प्लेन के कपड़ों में पुलिसवालों की तस्वीरें हैं..." मेहता ने कहा कि ये सभी भेदभाव वाली बातें हैं.
जस्टिस बागची ने कहा, “जिसके लिए वह काम करता है, वह विदेश में है… (मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए) अनुमति उस समय दी गई थी जब ये एफआईआर हमारे सामने नहीं थीं…” शंकरनारायणन ने कहा कि ये एफआईआर वहां थीं.
मेहता ने कहा कि पीए करोड़ों रुपये जमा कर रहा था. पीठ ने कहा, “इस दुनिया में पहले भी कई चीजें हैं, लेकिन कोर्ट के ज्यूडिशियल नोटिस में नहीं हैं…” मेहता ने कहा कि पीए उनके नाम पर करोड़ों कैश जमा कर रहा था. शंकरनारायणन ने कहा कि पैसा राजनीतिक पार्टी के खाते में था, यह उनका काम था, और उन्होंने सभी चालान जमा कर दिए थे, जो मेंबरशिप फीस के थे. पीठ ने मेहता से कोर्ट में दायर की गई रिपोर्ट की एक कॉपी रॉय के वकील को देने को कहा और मामले की सुनवाई गुरुवार को तय कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने 7 सितंबर को पश्चिम बंगाल सरकार को अपने इस दावे के समर्थन में सीलबंद लिफाफे में एक विस्तृत जांच रिपोर्ट फाइल करने की इजाजत दी थी कि रॉय इस मामले की चल रही जांच में पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं. अगस्त में हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे कथित जमीन धोखाधड़ी मामले में रॉय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
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