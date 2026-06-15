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RTE एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र और पंजाब सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और पंजाब सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें राज्य में बच्चों के लिए मुफ़्त और जरूरी शिक्षा का अधिकार (RTE) एक्ट, 2009 को लागू न करने का आरोप लगाया गया है.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने आया.याचिकाकर्ता खुद बेंच के सामने पेश हुआ. सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या वह कुछ ऐसे स्कूलों की पहचान कर पाए हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं? याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पिछले 15 वर्षों से पंजाब में आरटीई अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2012 के फैसले का हवाला दिया, जिसने आरटीई अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा.

2012 के फैसले का जिक्र करते हुए, याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह फैसला सभी स्कूलों पर लागू होना चाहिए. सीजेआई ने पूछा, “हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से स्कूल हैं जहां इसे लागू नहीं किया गया है…”

बेंच ने राज्य की तरफ से पहले दायर किए गए एक हलफनामे का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 450 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया गया था.

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह संख्या लगभग 50,000 होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हर साल प्रवेश स्तर पर लगभग दो लाख छात्रों को एडमिशन दिया जाता है. सीजेआई ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को राज्य के कम से कम एक जिले में सर्वे करना चाहिए.